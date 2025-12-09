我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯湖人本季打出好表現，除了唐西奇（Luka Doncic）繳出MVP等級的表現外，里夫斯（Austin Reaves）也打出明星表現，目前繳出場均28.4分、命中率高達52.5%的好成績，被認為能夠成為湖人現階段的二當家。不過前賽爾提克球星皮爾斯（Paul Pierce）近日在節目中表示，即便里夫斯表現優異，但一切仍需要等到季後賽場中，才能斷定里夫斯是否能具備球星的評價。湖人目前以19勝6敗暫居西區第二，僅落後給持續火燙的奧克拉荷馬雷霆，這一切除了唐西奇打出高檔表現外，里夫斯的成長，也是湖人打出好表現的關鍵，本季至今，里夫斯場均28.4分、命中率高達52.5%，表現近乎全面升級，也與唐西奇組成湖人持球與進攻的核心搭檔。今年賽季里夫斯的表現也被外界討論他是否已經成為一名球星，不過，皮爾斯在節目《KG Certified》中點出，例行賽再強也無法掩蓋季後賽表現的成敗，里夫斯最終仍將因季後賽而被評價。皮爾斯也提到，去年季後賽的表現讓很多人質疑他是否撐得起來，但那是他第一次真正站在鎂光燈下。湖人去年賽季首輪1：4不敵灰狼，其中被認為是進攻主力的里夫斯系列賽僅場均約16分，遠不如球隊所期待的關鍵角色。如今，新賽季的他目前表現已經脫胎換骨，攻擊手段更成熟、持球更果斷，也在唐西奇的體系中找到更適合的位置。對此皮爾斯也指出，我們必須看看里夫斯在季後賽的表現，如果表現好，湖人不也續約他，一定會有球隊願意砸大錢簽下他。里夫斯也具備成為冠軍球隊二當家或三當家的實力，這在聯盟中非常有價值。