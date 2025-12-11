他直言，若沒有Durant加盟金州勇士（Golden State Warriors），Curry不見得能擁有現今的四座總冠軍，然而外界對兩人的冠軍評價卻呈現極大落差。

▲金州勇士超級球星柯瑞（Stephen Curry）透露，2016年夏天「KD」杜蘭特（Kevin Durant）加盟勇士前夕的招募內幕，對方當年嘗試在官宣前打給他，但柯瑞卻沒接。（圖／美聯社／達志影像）

前NBA美國職籃（National Basketball Association）球星Gilbert Arenas近日在個人節目《Gil’s Arena》中發表看法，認為媒體長期以來對Stephen Curry的讚譽，已不成比例地壓縮Kevin Durant的歷史評價。Arenas以尖銳語氣指出當前輿論的不公平：「談到Curry時，大家只會說他是四冠球星。但講到Durant時，他的兩個總冠軍立刻被冠上『抱團』、『超級球隊』、『有星號』。」他進一步說明，Durant明明是勇士兩座冠軍的最關鍵人物，卻反而被質疑成「靠隊友成就」。Durant在2017與2018年總冠軍賽中共繳出場均32.3分、9.3籃板、6.3助攻以及45%三分命中率，是當年毫無爭議的勇士最佳球員，兩度奪下總冠軍賽MVP。Arenas認為，一切評價落差源自身份與敘事框架，而非實際表現。他表示：「若Durant當年就在雷霆奪冠並拿兩次FMVP，他早就是歷史前十了。但因為他選擇加入勇士，大家就把這點當成武器攻擊他。」對Durant而言，外界的批評甚至不只來自前東家球迷，他曾公開表示部分勇士球迷也對他心存芥蒂，不願認可他奪下FMVP的貢獻，彷彿他的存在影響了Curry的光環。本次討論再次揭開一個NBA長年爭論：球迷對「自家養成球星」總是更寬容、更加情感連結，而對「外來加盟的巨星」則要求更加嚴苛。Durant加入一支剛擊敗他的73勝球隊，確實在某種程度上觸碰球迷的情感底線，也讓他的兩座冠軍永遠失去「純粹性」的敘事空間。然而從比賽內容來看，Durant在2017與2018年季後賽的價值無可取代，他是勇士奪冠的最強武器。