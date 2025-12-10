根據《ESPN》名記查拉尼亞（Shams Charania）報導，多支東區勁旅正準備對前NBA冠軍中鋒戴維斯（Anthony Davis） 發起猛烈追逐，而獨行俠方面也已經向外界釋出訊號，包括戴維斯、加福德（Daniel Gafford），以及球星湯普森（Klay Thompson）與羅素（D'Angelo Russell）在內的多名主力，皆被擺上交易貨架。
三大東區勁旅虎視眈眈 戴維斯成交易市場最受關注巨星
查拉尼亞透露，目前19勝5敗的底特律活塞、15勝10敗的多倫多暴龍、14勝11敗的亞特蘭大老鷹都被視為戴維斯的潛在下家。本賽季的表現已讓外界看到，像戴維斯這樣一位10屆全明星級別的內線球員，完全有能力將他們的實力提升至具備爭奪總冠軍的水準。
33歲的戴維斯將在美國時間8月6日具備資格簽下4年2.75億美元的頂薪延長合約，若未簽延長合約，他可在2027年成為自由球員。
AD經紀人施壓！獨行俠高層必須給出明確答案
查拉尼亞報導中指出，戴維斯的經紀人保羅（Rich Paul），已經與獨行俠臨時總經理芬利（Michael Finley）和里卡迪（Matt Riccardi）會面，要求球隊明確表態：「究竟是計劃在休賽季為戴維斯提供續約合約，還是會在交易截止日前將他送走。」
芬利和里卡迪表示球隊希望保持所有選項的開放性，將根據未來幾周的球隊表現再做決定，並未排除提供頂薪延長合約的可能性。
戰績低迷陷兩難！交易截止日恐送走K湯換未來選秀資產
另一位焦點人物是擁有4枚冠軍戒的湯普森。他於2024年7月以自由球員身份加盟獨行俠，當初是被球隊剛闖入總決賽的爭冠前景所吸引，渴望能與唐西奇（Luka Doncic）和厄文（Kyrie Irving）並肩作戰。
然而，隨著唐西奇離隊以及球隊勝率跌至五成以下，在湯普森這份3年5000萬美元合約剩餘的2年裡，他或許會更希望能身處一支具備爭冠實力的隊伍。儘管開季表現慢熱，但在過去10場比賽中，湯普森場均貢獻12.8分，三分命中率達39.5%，防守端也有亮眼貢獻，讓他成為市場上備受矚目的補強選項之一。
目前獨行俠以9勝16敗的戰績僅處在附加賽邊緣，由於2026年選秀權是球隊在2031年前唯一可以完全掌控的選秀籤，本次交易截止日將成為獨行俠重塑陣容、蒐集未來資產或尋求短期補強的關鍵時刻。多支球隊已開始準備與獨行俠談判，一旦涉及戴維斯或湯普森等巨星的交易真的成形，預料將引發全聯盟格局的重大變動。
消息來源：《ESPN》
我是廣告 請繼續往下閱讀
查拉尼亞透露，目前19勝5敗的底特律活塞、15勝10敗的多倫多暴龍、14勝11敗的亞特蘭大老鷹都被視為戴維斯的潛在下家。本賽季的表現已讓外界看到，像戴維斯這樣一位10屆全明星級別的內線球員，完全有能力將他們的實力提升至具備爭奪總冠軍的水準。
33歲的戴維斯將在美國時間8月6日具備資格簽下4年2.75億美元的頂薪延長合約，若未簽延長合約，他可在2027年成為自由球員。
AD經紀人施壓！獨行俠高層必須給出明確答案
查拉尼亞報導中指出，戴維斯的經紀人保羅（Rich Paul），已經與獨行俠臨時總經理芬利（Michael Finley）和里卡迪（Matt Riccardi）會面，要求球隊明確表態：「究竟是計劃在休賽季為戴維斯提供續約合約，還是會在交易截止日前將他送走。」
芬利和里卡迪表示球隊希望保持所有選項的開放性，將根據未來幾周的球隊表現再做決定，並未排除提供頂薪延長合約的可能性。
戰績低迷陷兩難！交易截止日恐送走K湯換未來選秀資產
另一位焦點人物是擁有4枚冠軍戒的湯普森。他於2024年7月以自由球員身份加盟獨行俠，當初是被球隊剛闖入總決賽的爭冠前景所吸引，渴望能與唐西奇（Luka Doncic）和厄文（Kyrie Irving）並肩作戰。
然而，隨著唐西奇離隊以及球隊勝率跌至五成以下，在湯普森這份3年5000萬美元合約剩餘的2年裡，他或許會更希望能身處一支具備爭冠實力的隊伍。儘管開季表現慢熱，但在過去10場比賽中，湯普森場均貢獻12.8分，三分命中率達39.5%，防守端也有亮眼貢獻，讓他成為市場上備受矚目的補強選項之一。
目前獨行俠以9勝16敗的戰績僅處在附加賽邊緣，由於2026年選秀權是球隊在2031年前唯一可以完全掌控的選秀籤，本次交易截止日將成為獨行俠重塑陣容、蒐集未來資產或尋求短期補強的關鍵時刻。多支球隊已開始準備與獨行俠談判，一旦涉及戴維斯或湯普森等巨星的交易真的成形，預料將引發全聯盟格局的重大變動。