奧克拉荷馬雷霆隊在奪下隊史首座NBA總冠軍後強勢回歸，2025-26賽季開季前24場比賽就豪取23勝1敗，雖然未能打破勇士24勝0敗紀錄，但仍有機會挑戰單季最佳的73勝紀錄。針對雷霆這股火熱氣勢，資深球評李亦伸表示，雷霆不僅例行賽戰力無解，本季「至少70勝」是基本盤，不過他認為雷霆的例行賽盛世不一定等同於季後賽優勢，他們衛冕形勢還需要再觀察。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍雷霆挑戰勇士紀錄相關新聞：NBA分析／雷霆有望超越73勝勇士？破紀錄進度條曝光　賽程有優勢

李亦伸看好：雷霆本季下限是70勝

李亦伸指出，雷霆目前展現出的深度與穩定性，幾乎讓人難以挑剔。「除非SGA（Shai Gilgeous-Alexander）受傷，否則這支雷霆下限就是70勝，他們的陣容年輕、體能充沛、防守強悍、角色球員發揮穩定。」他甚至大膽預測，雷霆可能成為NBA史上繼1995-96公牛與2015-16勇士後，第3支拿下70勝以上的球隊

李亦伸認為，雷霆「很可能未來兩場輸球」因為到今天為止，他應該是23勝，但今年這支球隊的基本底標就是70勝，「他肯定會有70勝，依目前整體的情勢除非SGA受傷、否則以雷霆的陣容深度，他的防守、他的運動能力、他的角色球員跟出色的發揮，我覺得今年的雷霆最少的底線大概就是70勝，他可能是史上第三支70勝的球隊。」

▲NBA總冠軍賽落幕，奧克拉荷馬雷霆歷經七戰，以4勝3負擊敗印第安納溜馬，勇奪2024-25年賽季金盃。雷霆奪冠也宣告NBA進入「群雄割據」時代，聯盟連續七年誕生不同冠軍隊伍。（圖／路透／達志影像）
▲李亦伸指出，雷霆目前展現出的深度與穩定性，幾乎讓人難以挑剔。（圖／路透／達志影像）
雷霆能扛起詹皇、勇士的熱度嗎？

「他們今年不只是目前聯盟最好的球隊，未來三到5年他們也會非常的可怕，因為他的球員非常年輕，包括Chet Hilmgren他可能都還在新秀的紅利期間，所以我覺得整個聯盟會因為雷霆隊這一兩年的存在有了蠻大的改變，但是這是好事嗎？我也不知道。」李亦伸擔憂在LeBron James和Stephen Curry退役之後，雷霆可能無法扛起商業市場需求，「他們感覺球迷沒那麼多，也沒辦法創造出一個模式，SGA他的人氣、他的討論度可能還不及Nikola Jokic，所以我倒覺得NBA必須要有危機意識，尤其是今年詹皇的斷崖式下滑，明年他感覺會退休；Curry也在老化，我覺得聯盟的門面，越來越少，」

例行賽無敵　但季後賽仍充滿變數

然而李亦伸也提醒，例行賽與季後賽是兩種不同型態的戰爭。直言雷霆雖然當前是聯盟最強，但要完成衛冕，還需通過季後賽真正的考驗。「我覺得雷霆在例行賽無敵，但是到了季後賽就很難講，因為季後賽、籃球跟例行賽是完全不一樣，所以以目前我來看，東區大概沒有人可以擊敗雷霆，但是西區的金塊、火箭是有機會的。而且不要忘了，我覺得Giannis（字母哥）可能在未來一到兩個月內被交易，他和新東家很可能會創造另外一支恐怖的球隊，所以目前看起來例行賽，雷霆無敵，但是季後賽籃球是完全不一樣的。」

李亦伸強調，雷霆或許可以打出70勝以上的戰績，但是到了季後賽他覺得可能會有除了火箭、金塊之外，第3、甚至第4支球隊，有機會來打敗他們。

▲洛杉磯湖人球星「詹皇」LeBron James選擇在球場外換上高爾夫裝備，度過他的夏日假期。雖然他的揮桿動作還顯生疏，但他在社群媒體上分享初嘗高球樂趣的影片，引起了不少NBA好友的互動與玩笑。高爾夫球高手Stephen Curry歡迎他的加入。（圖／美聯社／達志影像）
▲李亦伸擔憂在LeBron James和Stephen Curry退役之後，雷霆可能無法扛起商業市場需求。（圖／美聯社／達志影像）

更多NBA新聞：

NBA／109萬飛了！貝恩惡意砸阿奴諾比　聯盟重罰、魔術無奈發聲

NBA／湖人中鋒Ayton用電影形容LeBron成就：「一個GOAT瞬間！」

NBA／12月9日賽程！馬刺VS鵜鶘、太陽VS灰狼　賽程、轉播連結點此

相關新聞

李亦伸專欄／湖人還沒有「爭冠實力」　仍打不贏雷霆、金塊、火箭

勇士的時代過去了！巴克利嘆「如今NBA好無聊」　雷霆僅2隊能挑戰

李亦伸專欄／雷霆開季23勝1敗幾乎無敵！解析如何才能擊敗王者

NBA／勇士挖角雷霆大前鋒！有柯爾最愛特質　庫明加地位又被威脅