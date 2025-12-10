我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李亦伸指出，雷霆目前展現出的深度與穩定性，幾乎讓人難以挑剔。（圖／路透／達志影像）

▲李亦伸擔憂在LeBron James和Stephen Curry退役之後，雷霆可能無法扛起商業市場需求。（圖／美聯社／達志影像）

奧克拉荷馬雷霆隊在奪下隊史首座NBA總冠軍後強勢回歸，2025-26賽季開季前24場比賽就豪取23勝1敗，雖然未能打破勇士24勝0敗紀錄，但仍有機會挑戰單季最佳的73勝紀錄。針對雷霆這股火熱氣勢，資深球評李亦伸表示，雷霆不僅例行賽戰力無解，本季「至少70勝」是基本盤，不過他認為雷霆的例行賽盛世不一定等同於季後賽優勢，他們衛冕形勢還需要再觀察。李亦伸指出，雷霆目前展現出的深度與穩定性，幾乎讓人難以挑剔。「，他們的陣容年輕、體能充沛、防守強悍、角色球員發揮穩定。」他甚至大膽預測，李亦伸認為，為到今天為止，他應該是23勝，但今年這支球隊的基本底標就是70勝，「他肯定會有70勝，依目前整體的情勢除非SGA受傷、否則以雷霆的陣容深度，他的防守、他的運動能力、他的角色球員跟出色的發揮，我覺得今年的雷霆最少的底線大概就是70勝，他可能是史上第三支70勝的球隊。」「他們今年不只是目前聯盟最好的球隊，未來三到5年他們也會非常的可怕，因為他的球員非常年輕，包括Chet Hilmgren他可能都還在新秀的紅利期間，所以我覺得整個聯盟會因為雷霆隊這一兩年的存在有了蠻大的改變，但是這是好事嗎？我也不知道。」「他們感覺球迷沒那麼多，也沒辦法創造出一個模式，SGA他的人氣、他的討論度可能還不及Nikola Jokic，所以我倒覺得尤其是今年詹皇的斷崖式下滑，明年他感覺會退休；Curry也在老化，我覺得聯盟的門面，越來越少，」然而李亦伸也提醒，例行賽與季後賽是兩種不同型態的戰爭。直言雷霆雖然當前是聯盟最強，但要完成衛冕，還需通過季後賽真正的考驗。「，所以以目前我來看，東區大概沒有人可以擊敗雷霆，但是，所以目前看起來例行賽，雷霆無敵，但是季後賽籃球是完全不一樣的。」李亦伸強調，雷霆或許可以打出70勝以上的戰績，但是到了季後賽他覺得可能會有除了火箭、金塊之外，第3、甚至第4支球隊，有機會來打敗他們。