▲阿信（上）與吳建豪（下）直播，坦承怕辜負F3。（圖／Threads@tzu__0713）

男團F4推出周杰倫作曲的新歌〈恆星不忘Forever Forever〉還加入五月天主唱阿信，但獨缺朱孝天，就連之後的活動也沒有他，火速引發超高討論。而在F4變F3事件不斷延燒後，近日有網友分享一段在朱孝天開嗆相信音樂前，阿信跟吳建豪直播的片段，阿信看起來備受壓力，表示不想辜負F3的期待，直接被吳建豪打斷，暖心喊：「一切都是最好的安排」，讓粉絲都超感動。阿信在近日開直播與粉絲互動，吳建豪驚喜現身，而阿信似乎對於即將迎來的F4合體備感壓力，表示：「我自己希望我不要辜負你們3位對我的...」，直接被吳建豪用英文打斷，「Stop, shut up, no way（打住，閉嘴，不可能），我才要加油，我要唱你寫的歌，你寫個歌也不簡單欸」，讓阿信忍不住噴笑，吳建豪接著感嘆：「大巨蛋之後我沒有想到我們會有這樣的機會，但我覺得真的一切都是最好的安排」。而這段對話也被外界大讚超暖，吳建豪的舉動更是讓雙方粉絲都超感動，「吳建豪人品真好，知恩圖報，不自滿不驕傲，家教真不錯」、「謝謝Vanness的溫暖，阿信的壓力真的很大」、「看到他阻止阿信時真的我笑出聲，沒錯沒錯阻止的好！阿信明明就超級棒！」、「他一直很直接給力大方的給予主唱大人稱讚！很喜歡這種風格」等。朱孝天日前疑似因太常暴雷，而遭到F4除名，單曲、巡迴演唱，都沒有他。不料他近日在直播中表示自己只是拒絕了相信音樂3個要求，就被單方面斷聯，還點名營運長謝芝芬（艾姐）對他抹黑、潑髒水等。雖然相信音樂官方表示不予回應，但五月天的經紀人肉包（洪慧真）在Threads上發文，「請回頭看看自己先唷」，被網友認為是在嗆朱孝天，還有另一名相信音樂高層留言，「那個自己他只想自己的流量」，再度掀起熱議。