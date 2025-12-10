我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士在當家球星柯瑞（Stephen Curry）缺陣期間，儘管接連惜敗給衛冕軍奧克拉荷馬雷霆以及遭費城76人，但球隊隨即在一位意想不到的救兵帶領下強勢反彈，他就是雙向合約後衛斯賓塞（Pat Spencer）。隨著柯瑞回歸在即，總教練柯爾（Steve Kerr）也公開承諾，這位「跨界奇兵」將繼續留在輪替名單中。「我絕對會讓斯賓塞和柯瑞同時上場一段時間，我們走著瞧。」柯爾在《Willard and Dibs》節目上解釋道：「看他如何影響比賽勝負、如何激發團隊的競爭意識。我必須讓他繼續打。」在柯瑞受傷期間，斯賓塞扛起先發控衛重任，不僅組織流暢，得分火力也不容小覷。他在近幾場比賽中平均上場23分鐘，就能貢獻13.6分與4.8次助攻。特別是在對決克里夫蘭騎士一役，在柯瑞、巴特勒（Jimmy Butler）與格林（Draymond Green）三大主力缺陣的情況下，斯賓塞獨拿19分、7助攻，率隊以5分之差爆冷擊敗這支擁有三位前全明星球員的勁旅。不過，斯賓塞優異表現卻給勇士球團出了一個難題。他目前身背2025-26賽季的雙向合約，這意味著他本季最多只能在NBA出賽50場，而目前已經用掉了17場。更棘手的是，勇士目前的15人正式名單已滿。若想將斯賓塞轉為正式合約，球隊勢必得裁掉一名球員，但現有陣容中的球員不是對球隊有重大貢獻，就是合約金額過高難以處理。此外，勇士目前的薪資總額距離「第二層硬上限」僅剩26萬4372美元的空間，一旦將斯賓塞轉正，他的薪資將超過237萬美元，這將導致球隊直接觸發硬上限，財務操作空間極度受限。事實上，斯賓塞的籃球路相當傳奇，他曾是美國大學袋棍球（Lacrosse）界的超級巨星。針對自己的未來，斯賓塞稍早也重申了對勇士的承諾，儘管他有機會轉投其他更有機會獲得正式名單的球隊。「我對我們去年賽季末建立起的團隊深信不疑，」斯賓塞在《Steiny and Guru》節目中表示：「我真的很享受為柯爾效力，喜歡與他一起競爭，也熱愛我們更衣室裡的這群夥伴。」