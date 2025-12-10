我是廣告 請繼續往下閱讀

▲福克斯本賽季場均攻下24.3分、6.5助攻，投籃命中率高達48.6%，近期的狀態優於生涯平均，是湖人必須全力壓制的對象。（圖／美聯社／達志影像）

NBA盃四強賽對陣名單已陸續出爐，東區由尼克和魔術會師東區決賽。西區的八強戰同樣競爭激烈，包括雷霆對太陽，以及明（11）日即將登場的洛杉磯湖人隊主場迎戰聖安東尼奧馬刺隊。湖人今（10）日進行訓練，確定明日皆會出賽的「三巨頭」全力備戰這場至關重要的賽事。反觀馬刺一哥文班亞馬依舊持續缺陣，儘管如此湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）絲毫不敢輕敵，點出必須對限制福克斯（De'Aaron Fox）的切入突破。儘管馬刺一哥文班亞馬（Victor Wembanyama）已隨隊抵達洛杉磯並恢復訓練，但確定將缺席明天的比賽。然而，湖人絲毫不敢大意，因為馬刺的板凳深度強大，在文班亞馬缺陣時仍取得了8勝3負的亮眼戰績，戰力不容小覷。馬刺目前由福克斯（De'Aaron Fox）領軍，卡斯爾（Stephon Castle）、巴恩斯（Harrison Barnes）、瓦塞爾（Devin Vassell）等球員近期的表現都相當出色。湖人主帥瑞迪克也在今日受訪時重點談到了限制福克斯的重要性：「他是一個非常有活力的後衛，你必須很好地限制他的突破。他們隊裡有很多優秀的射手，所以這將是一個挑戰。而福克斯是聯盟中最好的後衛之一。」福克斯本賽季場均攻下24.3分、6.5助攻，投籃命中率高達48.6%，近期的狀態優於生涯平均，是湖人必須全力壓制的對象。從湖人官方社群能看出，因戰績持續位居高位，訓練的氣氛也很輕鬆，詹姆斯（LeBron James）戴著湖人隊帽子，臉上掛滿笑容。他在上一場比賽打出本賽季最佳表現，狀態回升無疑是湖人的一大利多。本賽季詹姆斯球權進一步下滑，需要他在其他方面做出貢獻，而湖人本季的成績，關鍵就在於三巨頭的磨合效果。唐西奇（Luka Dončić）和里夫斯（Austin Reaves）在訓練場上也笑容滿面。唐西奇是本賽季的聯盟得分王，里夫斯場均得分位居聯盟前十，有望生涯首度入選全明星賽。