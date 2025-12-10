我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年WBC經典賽明年3月熱血開打，參賽隊伍總教練也出席美國佛羅里達州奧蘭多舉辦的冬季會議，參加行前教練會議，與台灣、日本被分在同一組的捷克隊總教練查迪姆（Pavel Chadim），接受《體育報知》訪問，話語間滿是對日本的敬意與感謝，當被問到有機會對哪支球隊取勝時，查迪姆笑說上屆成功擊敗的中國，這次沒有參加，「我們的對手還有實力很強的台灣，我也時常被問到，『對哪一個國家有勝算？』我想對我們來說，能站在WBC舞台上，就是一件值得驕傲的事。」查迪姆接受《體育報知》訪問時說道，「能夠在日本比賽對我們來說是莫大的榮幸。小組賽在東京巨蛋舉行，而且是亞洲唯一的比賽場地，這意義非凡。」查迪姆認為，即便不是和日本隊交手，能在異國賽場上，在日本球迷面前比賽，也會是一場非常特別、精彩的表演。查迪姆隨後分享道，自己的孩子是大谷翔平的忠實粉絲，山本由伸則是他最欣賞的投手，至於捷克上屆則與佐佐木朗希交手過，「我非常期待能和日本球員同場競技。道奇隊的球員尤其出色。」上屆經典賽，捷克國家隊成員來自各行各業，包括教師、清潔工、消防員和醫生，在有本業情況下堅持打棒球，意外成為WBC關注焦點，「這次的隊伍更加年輕，其中許多隊員還是學生。但我相信，未來他們也會像老師一樣，成為社會的棟梁。」捷克於2023年首次亮相世界棒球經典賽，首輪對上日本比賽中，他們遭遇到當時還在日職千葉羅德的佐佐木朗希，最終捷克以2：10慘敗，比賽中，捷克球員埃斯卡拉（William Escala）被佐佐木朗希162公里火球砸中，賽後佐佐木朗希親自向他道歉，並送給他一大堆糖果，這一插曲引發熱議，捷克球員和教練，也從那時開始，展現出他們對日本的熱愛。