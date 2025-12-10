我是廣告 請繼續往下閱讀

每年冬季會議都不乏瘋狂傳言，但這次的消息，可能會讓整個棒球世界天翻地覆。根據洛杉磯地方電視台KTLA主播David Pingalore的爆料，（Tarik Skubal），。若這筆交易真的成真，史庫柏將直接空降道奇主場道奇體育場。「我聽說史庫柏的交易基本上已經談妥——。目前卡住的地方是：史庫柏的長約談判以及底特律方面的球團高層批准。」David Pingalore在個人社群上寫道，「。這就是最後的障礙。」現年27歲的史庫柏被外界譽為「當今地表最強投手之一」，合約將於2026年後到期，。倘若道奇隊真的能將他從底特律挖角，外媒形容：「請直接把總冠軍獎盃永久放在Vin Scully大道上。」然而，這項爆料的可信度也引發爭議。Pingalore雖偶有命中大新聞的紀錄，但過去也以「謠言工廠」著稱，消息來源常被質疑「比小孩的想像朋友還虛幻」。有網友揶揄：「如果這是真的，那《MLB The Show》遊戲都會當機。」，成為眾人衡量消息可信度的標準之一。畢竟，若真有史庫柏交易進展，Passan理應早已現身《SportsCenter》大肆分析。（除簽下終結者Edwin Diaz外缺乏大動作），不少媒體人分析，Pingalore這番言論，更像是「為了點擊率而投下的煙霧彈」。不過，這也凸顯史庫柏交易一旦成真，將為道奇隊帶來「史詩級影響」。無論是群組聊天室、戰力排行榜，甚至電視轉播權都將被改寫，道奇隊也將進一步鞏固「全球最強棒球帝國」的地位。