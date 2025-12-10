每年冬季會議都不乏瘋狂傳言，但這次的消息，可能會讓整個棒球世界天翻地覆。根據洛杉磯地方電視台KTLA主播David Pingalore的爆料，洛杉磯道奇隊與底特律老虎隊之間，已「加速推進」一筆潛在的重磅交易，而主角正是連續兩屆美聯賽揚獎得主史庫柏（Tarik Skubal），目前交易似乎已談到最後這階段，道奇和老虎各有一顧慮需解決。若這筆交易真的成真，史庫柏將直接空降道奇主場道奇體育場。
傳史庫柏將成史上第一位「四億投手」？
「我聽說史庫柏的交易基本上已經談妥——交易內容已達成共識，框架也已經完成。目前卡住的地方是：史庫柏的長約談判以及底特律方面的球團高層批准。」David Pingalore在個人社群上寫道，「老虎沒有老闆點頭不會放行，而道奇如果沒有史庫柏的長期續留承諾，也不會願意送出那麼大的交易包裹。這就是最後的障礙。」
現年27歲的史庫柏被外界譽為「當今地表最強投手之一」，合約將於2026年後到期，預計將成為史上第一位身價突破4億美元（約合新台幣124億）的先發投手。倘若道奇隊真的能將他從底特律挖角，外媒形容：「請直接把總冠軍獎盃永久放在Vin Scully大道上。」
然而，這項爆料的可信度也引發爭議。Pingalore雖偶有命中大新聞的紀錄，但過去也以「謠言工廠」著稱，消息來源常被質疑「比小孩的想像朋友還虛幻」。有網友揶揄：「如果這是真的，那《MLB The Show》遊戲都會當機。」
該信嗎？ESPN風向標尚無反應
ESPN知名記者Jeff Passan尚未對此傳聞有所反應，成為眾人衡量消息可信度的標準之一。畢竟，若真有史庫柏交易進展，Passan理應早已現身《SportsCenter》大肆分析。
在道奇隊本季休賽期動作相對保守的背景下（除簽下終結者Edwin Diaz外缺乏大動作），不少媒體人分析，Pingalore這番言論，更像是「為了點擊率而投下的煙霧彈」。
不過，這也凸顯史庫柏交易一旦成真，將為道奇隊帶來「史詩級影響」。無論是群組聊天室、戰力排行榜，甚至電視轉播權都將被改寫，道奇隊也將進一步鞏固「全球最強棒球帝國」的地位。
