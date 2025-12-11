我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒會長蔡其昌今（11）日出席世界12強棒球賽紀錄片《冠軍之路》特映會，會後接受媒體採訪，談到台南亞太棒球場進度，蔡其昌表示，這個月將進行複驗，若能順利審查小組的檢驗，有望在1月進行測試賽。另外，日前曾有媒體報導羅東球場明年將重新回到中職賽場，蔡其昌聽聞後否認，直言未收到相關訊息，「我想說怎麼會有這代誌（這件事）。會不會是縣政府不知道流程是什麼進行。」針對台南亞太棒球場的進度，蔡其昌表示，前次赴台南視察，主要是擔心亞太球場趕不及新賽季，「上次去看主要的目的，就是跟台南市政府、體育局長報告說，我們的審查小組，會依照新的辦法，看過（球場）後列出了一些缺失。而這些缺失必須要改善，改善後送來複驗。」蔡其昌說，若複驗後通過，就可以安排測試賽。蔡其昌解釋，親赴台南的點主要是「提醒」台南體育局，要經過完整的審查過程，才可叫做合格的球場，「我怕他們以為修完就OK。後來發現局長都知道、了解，而且他們也一直在說會很努力的去趕，就讓他按部就班時間要能去達標。」蔡其昌希望亞太球場能如期，預計這個月要複驗，並在1月開始進行測試。日期曾有媒體報導中職考慮回到宜蘭羅東球場進行賽事，對此，蔡其昌聽聞後否認，「沒有這個事情啦！他們（縣府）沒跟我們申請過。就沒有人來跟聯盟講羅東的球場的事情。」蔡其昌坦言，看到新聞時也嚇一跳，「我想說怎麼會有這代誌（這件事）。會不會是縣政府不知道流程是什麼進行。」羅東球場位於羅東運動公園內，擁有千席座位，前次進行中職例行賽已是2016年的7月21日，當時由統一獅交手中信兄弟，觀眾人數為滿場的5千人。但由於場地過於簡陋，加上軟、硬體設備無法達成職棒水準，至今仍無法進行中職賽事。過去台灣大聯盟、中職都曾在這個場地安排比賽，中職最早2004年3月27日La New熊對中信鯨隊之戰，最後一戰則是2016年7月21日統一獅隊對中信兄弟隊，一度掀起宜蘭球迷觀戰熱潮，但因場地問題已經9年未再進行比賽。