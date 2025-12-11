我是廣告 請繼續往下閱讀

臺灣棒球國家隊紀錄電影《冠軍之路》將在明年元旦上映，今（11）日舉辦特映會，富邦悍將戴培峰也受邀參與，會後受訪時表示，透過紀錄片，再次回憶奪冠的瞬間，他也盼未來國際賽中華隊持續繳出好表現，可以持續令人回味。談到片中黃恩賜婚禮撞期12強的「趣味片段」，戴培峰笑說，「這真的嚴重，改期沒那麼容易，前一天發現他很緊張，我以為他在開玩笑，結果不是。」戴培峰表示，看完紀錄片後跟現場觀眾一樣感動，「回味1年前對我們來說很重要的事情，也對台灣棒球重大意義，謝謝導演願意拍攝這部紀錄片。想起當時緊張感覺，希望未來國際賽也有一樣表現，大家可以一直回味。」戴培峰說，整部紀錄片都滿有畫面，「本來已經沒那麼清楚，每看到一個畫面，又想起來當時的回憶。導演記錄下來後，尤其是我們是當下處在情境的人，如果要講，還是最後奪冠那刻，大家夢寐以求，第一次完成里程碑，在球員心中，比球迷更有畫面。」紀錄片中，雖然充滿感動淚水，但仍有令人噗嗤一笑有趣「笑點」，導演將後援投手黃恩賜的婚禮撞期12強複賽剪成3段訪談，成為片中亮點。事實上黃恩賜原訂去年11月23日舉辦婚禮，卻因遞補中華隊而撞期，最後他選擇繼續為國拚戰，婚禮後續也如願改期。黃恩賜在片中開玩笑說，婚禮缺席的人沒想到是新郎，還打算製作人形看板。戴培峰談到黃恩賜的片段，他笑說，真的是到複賽才知道黃恩賜婚事，「這真的嚴重，改期沒那麼容易，前一天發現他很緊張，我以為他在開玩笑，結果不是，導演剪輯滿有趣的，還有分段。」《冠軍之路》由世界棒壘球總會（WBSC）、中華職業棒球大聯盟（CPBL）與國內各大媒體正式授權；威剛科技、中華職棒出品，監製張永昌、黃瓀潢領軍、導演龍男・以撒克・凡亞思執導，並由資深球評曾文誠與王雲慶擔任顧問。《冠軍之路》橫跨臺、日、美三地，訪談近70位受訪者、累積超過300小時影像素材，完整記錄台灣隊從2013年止步八強，到2024年重返榮耀、奪回冠軍的熱血歷程。《冠軍之路》的電影書暨待用票集資計畫也已近800萬臺幣，在群眾支持下帶動更多資源支持基層棒球組織與棒運發展，是2025年影視類集資冠軍，而這部紀錄片將於2026年1月1日全台盛大上映，這不僅是一部紀錄片，更是一封寫給臺灣棒球的情書，邀請所有曾為國家隊吶喊的觀眾，一起走進戲院，重溫那條寫下奇蹟的冠軍之路。