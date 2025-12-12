根據韓媒《SBS》報導，美國職棒聖路易紅雀投手歐布萊恩（Riley O'Brien）表達強烈意願，希望能代表韓國出戰將於明年3月舉行的世界棒球經典賽（WBC）。報導中指出，歐布萊恩已收到韓國代表隊的聯繫，不僅自己有高度意願參賽，球團也表明支持。
歐布萊恩本季投出生涯代表作 獲韓國隊青睞
30歲的歐布萊恩出生於美國西雅圖，2017年在選秀會上於第8輪被坦帕灣光芒選中，並於2021年在辛辛那提紅人完成大聯盟初登板。2022年效力西雅圖水手後，他在2023年11月被交易至紅雀。
本季是他在紅雀的第2年，也投出生涯代表作。共出賽42場、拿下3勝1敗、6次救援成功，防禦率只有2.06，成為球隊牛棚的重要戰力。大聯盟生涯累計52場登板，戰績3勝、2敗、6救援、防禦率3.55。
根據報導，歐布萊恩的母親是韓國人，他也擁有韓國名「주녕」。除了韓國隊已經與他接觸外，紅雀球團也同意並支持他參加WBC。
歐布萊恩獲「前輩」艾德曼指點
此外，歐布萊恩還向前一屆代表韓國隊參賽的道奇工具人艾德曼（Tommy Edman）請教國家隊相關事宜，幾乎可以確定會披上韓國隊戰袍。
歐布萊恩擁有一顆最快能到162公里的伸卡球，屆時如果正式加入韓國隊，無疑將成為中華隊的一大勁敵。他的加入將大大增強韓國隊目前看來較為薄弱的投手戰力。
消息來源：《SBS》
⚾2026年WBC經典賽即時報導：
