▲NBA盃四強隊伍名單在今（11）日賽程結束之後全部揭曉，聖安東尼奧馬刺擊敗洛杉磯湖人晉級，之後將對上奧克拉荷馬雷霆，東區方面紐約尼克、奧蘭多魔術成功闖進四強準決賽。（圖／取自NBA X）

▲NBA盃四強隊伍名單在今（11）日賽程結束之後全部揭曉，奧克拉荷馬雷霆、聖安東尼奧馬刺、紐約尼克、奧蘭多魔術成功闖進四強準決賽。（圖／取自NBA X）

NBA盃季中錦標賽（Emirates NBA Cup）持續進行中，奧克拉荷馬雷霆與聖安東尼奧馬刺分別在12月11日（台灣時間）完成八強賽勝利，正式會師賽事四強，兩隊將於台灣時間周日早上對決，爭奪冠軍賽門票。聯盟也隨即宣布數項賽程變動調整，這兩支球隊的賽程將往後調整，以給予球隊更多休息時間。由於NBA盃（季中錦標賽）導致部分賽程變動，聯盟已同步調整如下，湖人與太陽因先前僅排定81場例行賽，兩隊將於12月16日早上9點補賽一場。原定於12月18日出賽的雷霆與馬刺，為讓球員在季中賽後獲得多一天休息，改為12月19日舉行。屆時，雷霆將主場迎戰快艇，馬刺則對上巫師。根據賽程安排，雷霆與馬刺本季將交手5次，其中12月就有3次交鋒，包括12月24日（在聖安東尼奧）與12月26日聖誕大戰（在奧克拉荷馬）皆備受矚目。雷霆本季戰績持續高歌猛進，昨晚在主場以49分之差痛宰鳳凰城太陽，締造太陽隊史最大輸球分差。此役雷霆每節皆贏對手雙位數，全隊三分命中率高達55%，Shai Gilgeous-Alexander攻下28分，Chet Holmgren也貢獻24分，且沒有人上場時間超過27分鐘，展現恐怖團隊戰力。稍晚的另一場八強賽，馬刺在客場以132：119爆冷擊敗湖人，擋下唐西奇（Luka Doncic）的35分與史馬特（Marcus Smart）傷癒復出的26分演出。馬刺新星「城堡哥」卡斯特（Stephon Castle）斬獲30分、10籃板與6助攻，六人得分達雙位數，展現全面進攻火力。值得一提的是，馬刺主將文班亞馬（Victor Wembanyama）因小腿拉傷缺陣多場，但主帥強森（Mitch Johnson）賽後透露：「Wemby週六出賽的機率非常高，今天他的恢復進展非常好。」一旦他如期復出，將為四強戰再添看點。雷霆與馬刺將於台灣時間周日早上10點（美中時間周六晚間8點）在拉斯維加斯交鋒。敗隊球員每人將可獲得約10.6萬美元獎金，勝隊則可挺進冠軍戰，與魔術或尼克交手，爭取每人高達53.1萬美元的最終獎金。