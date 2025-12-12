NBA美國職籃（National Basketball Association）奧克拉荷馬雷霆本季強勢開局，以23勝1敗高居聯盟之巔。但根據《ESPN》記者Tim MacMahon報導，這支王者之路的起點，竟可追溯至2019年「CP3」保羅（Chris Paul）效力雷霆的那短短一季。隨著保羅近期被洛杉磯快艇「送回家」一事震撼聯盟，ESPN也訪問雷霆眾將，他們皆對保羅當年的教導感到感謝。
CP3短暫效力，卻成雷霆文化奠基者
2019年威斯布魯克（Russell Westbrook）被交易至休士頓，雷霆換回保羅與大量選秀資產。當時外界普遍認為雷霆將重建，但保羅卻選擇用行動改變年輕球隊的未來。
他常在客場休息日邀請隊友到住處一起看比賽，把每次觀看變成一場臨時課程。SGA（Shai Gilgeous-Alexander）和多爾特（Luguentz Dort）都把自己的成長歸功於那段時光。
「Chris是第一個讓我真正理解什麼叫做『職業』的人。」SGA回憶道，「以前大家只說要努力訓練，但沒有人教你營養、身體照護、治療、按摩……他每個細節都做到最好。他總是保持著在生活每個方面都變得更好的心態。」
助Dort破心魔 送iPad教看片
保羅對多爾特更是影響深遠。他不僅買了一台iPad與Second Spectrum訂閱給多爾特，教他如何專業分析比賽影片，還不斷鼓勵當時外線命中率不到三成的新秀要勇於出手。保羅對他說：「Lu，你防守強度這麼高，就算你外線不進，我也接受！我只要你投，給自己一個機會。」多爾特如今已成雷霆不可或缺的鋒線大鎖，也是保羅言教身教下成長的典型代表。
SGA：輸掉NBA盃冠軍，讓球隊更想變強
SGA近日接受《Andscape》專訪提到，去年在NBA Cup冠軍戰以16分之差輸給公鹿，是球隊本季蛻變的關鍵。「輸球會讓人學得更快。」SGA說，「那一場我們沒有打出贏球所需的強度，那場比賽告訴我們：在戰術之前，在投籃命中與否之前，你必須帶著正確的專注與鬥志。」
另一關鍵是霍姆格倫（Chet Holmgren）本季完全健康出賽，他比新秀年更強，無論轉換、擋拆、低位都成為穩定火力來源。Sport Illustrated分析指出，霍姆格倫的進化讓雷霆攻防全面升級。
《The Ringer》更指出，雷霆本季展現強大統治力，可能讓其他西區球隊在思考是否要全力爭取阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）時更趨保守。因為即便用盡未來換來球星，也未必能擊敗這支年輕又完整的雷霆隊。
