根據美媒《The Murcury News》報導，金州勇士球星柯瑞（Stephen Curry）因左大腿傷勢缺席5場比賽後，確定將在明（13）日對陣灰狼的比賽中重新回到先發陣容。不僅柯瑞本人在受訪時對復健後的狀況滿意，勇士前鋒傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）還透露，在練習的時候他在同一個回合裡被柯瑞連續晃倒3次，這也能看出他的左大腿已經恢復到可以上場的強度。
柯瑞確定明日回歸！親曝復健期間很漫長
柯瑞是在11月27日對上火箭時傷到左大腿，隨後缺席了勇士近5場的比賽。當時他未隨隊前往東岸客場，而是留在灣區進行高強度復健。柯瑞受訪時表示，這一周的復健進展順利：「我感覺很好，復健非常扎實。很開心能在最近兩天重新參與完整訓練，經過這兩次練球後，我對回歸感到相當樂觀。」
他形容復健期是「漫長的日子」：「尤其當球隊在外比賽時，你得自己撐過4到6小時的訓練，靠著音樂陪你度過漫長時光。但你知道這些投入都是為了回到球場。」
儘管他努力在個人訓練中模擬比賽強度，但柯瑞坦言，沒有什麼訓練能取代上場比賽帶給他的成長和進步。「你可以跑步、恢復體能、投籃，但那都沒有防守。訓練的時候你就會想起比賽有多快、某些球員的運動能力有多好，能重新回到場上的感覺很好。」
滿血歸來！柯瑞訓練晃倒3次菜鳥隊友
值得一提的是，菜鳥傑克森-戴維斯回憶起近日與柯瑞在訓練中的對抗：「他在一次進攻中，對我連用了不只1次、2次，而是3次柯瑞式的『腳踝終結技』。」
傑克森-戴維斯補充道：「然後他就投進了一顆『彩虹三分球』，這足以說明一切。」不難看出柯瑞的左大腿已經恢復到可以上場的強度。
勇士戰力重組：柯瑞與史賓賽能否共存
本賽季場均貢獻27.9分的柯瑞缺陣期間，勇士將進攻發動機的鑰匙交給了史賓賽（Pat Spencer）。儘管柯瑞回歸，史賓賽預計仍將在勇士的輪替中佔有一席之地。
柯瑞也對此表示樂觀：「當我在場上時，能夠在他組織進攻時打無球，拉開場上空間等等，這應該會非常順暢。」
消息來源：《The Murcury News》
