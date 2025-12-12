我是廣告 請繼續往下閱讀

紐奧良鵜鶘終於止跌回升！在經歷七連敗後，鵜鶘於主場以143：120大勝波特蘭拓荒者，拿下本季第4勝（戰績4勝22敗）。這場比賽也是休賽季新援普爾（Jordan Poole）傷癒復出的第一戰，他貢獻22分，展現關鍵得分能力。年輕球員墨菲（Trey Murphy III）與麥高文（Bryce McGowens）亦有出色發揮，帶領球隊拿下這場久違的大勝。普爾因股四頭肌拉傷缺陣超過一個月，本場是他自11月5日以來首度披掛上陣，雖然手感不佳（三分球11投僅中3），但仍砍下22分。他在關鍵時刻多次挺身而出，為鵜鶘穩定進攻節奏，重新帶來外線威脅與單打火力。「這就是我們期待普爾帶來的價值，」總教練布雷戈（James Borrego）賽後表示，「他的存在能幫助我們撕裂防守。」墨菲再次展現他作為三層得分手的穩定與效率，全場12投9中拿下24分，命中率高達75%，並送出4助攻僅1失誤。墨菲正在逐步進化為全明星等級球員，其組織與視野亦可圈可點。同樣令人驚喜的還有雙向合約球員麥高文，他以5投5中的完美三分命中率，攻下23分並抓下7籃板，追平生涯最高得分。這位年輕板凳悍將正逐漸嶄露頭角，儼然成為教練團值得信賴的替補選項。兩位樂透區新秀奎恩（Derik Queen）與費爾斯（Jeremiah Fears）也在這場勝利中大放異彩。奎恩本場穩健貢獻17分、5籃板、7助攻與2抄截，展現全能身手與極高球商。費爾斯則繳出19分、6籃板、4助攻的全面成績，9投14中的高效命中率讓人印象深刻。另外，板凳奇兵皮維（Micah Peavy）在第三節末段登場，短短11分鐘內就攻下5分、3籃板、1助攻，正負值+15，展現強大能量與即戰力。鵜鶘本場比賽禁區得分高達88分，寫下隊史新高紀錄。全隊在第四節打出38：23的攻勢，讓拓荒者無力追趕。雖然防守大將瓊斯（Herb Jones）在上半場遭驅逐，但球隊仍展現強烈求勝意志，打出近乎完美的團隊比賽。主帥布雷戈賽後讚賞球隊：「我看見這是一支正在往正確方向前進的隊伍。」📍 終場比數：鵜鶘 143：120 拓荒者📍 鵜鶘戰績：4勝22敗（終止7連敗）📍 得分亮點：Trey Murphy III：24分（命中率75%）、4助攻Jordan Poole：22分（傷癒復出首戰）Bryce McGowens：23分、7籃板、三分球5投5中Derik Queen：17分、5籃板、7助攻、2抄截Jeremiah Fears：19分、6籃板、4助攻