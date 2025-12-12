NBA美國職籃（National Basketball Association）史上首位公開出櫃的現役球員柯林斯（Jason Collins），近日親自對外證實，他被診斷出罹患第四期膠質母細胞瘤（glioblastoma），這是腦癌中最具侵略性、致死率最高的類型之一，目前正接受跨國治療，全力與病魔奮戰。
現年46歲的柯林斯，生涯橫跨13個NBA賽季，曾效力籃網、灰熊、老鷹、塞爾提克、巫師等6支球隊，2013年公開出櫃，成為北美四大職業運動史上首位現役公開同志身分的球員，為體壇寫下重要里程碑。
家屬曾低調發布聲明 如今由本人親自說明病情
今年 9 月，柯林斯家人曾對外發布簡短聲明，僅提及他正在接受腦瘤治療，當時內容刻意保留細節。柯林斯近日接受 ESPN 專訪時坦言，當時是因為病情影響認知與表達能力，家人希望在他無法為自己發聲時，先保護隱私。
「但現在，是時候讓大家直接聽我說了，」柯林斯表示。他透露，醫師在8月底發現其腦部有一個「如棒球大小」的腫瘤，若完全不治療，醫生坦言他的壽命可能只剩6周至3個月。
柯林斯說明，膠質母細胞瘤之所以可怕，在於它生長於顱骨內有限空間，且腫瘤已蔓延至左右腦半球，靠近控制人格、思考與判斷的額葉區域，幾乎不可能透過手術完整切除。更棘手的是，他的腫瘤屬於「野生型（wild type）」，對美國標準化療藥物 TMZ（Temozolomide）幾乎無效，平均預後僅約11至14個月。
不願坐以待斃的柯林斯，選擇與家人、丈夫格林（Brunson Green ）前往新加坡，接受美國尚未核准的標靶化療與免疫療法研究治療，希望能延緩腫瘤擴散，爭取時間等待個人化免疫療法完成。
「如果我只剩一年左右的時間，我寧願把它用在可能改變未來治療方式的嘗試上，」柯林斯說道。
「我會戰鬥」 柯林斯不會投降
柯林斯回憶，2013 年決定公開出櫃時，曾有人對他說：「第一個穿牆而過的人，總是會流血。」如今面對癌症，他感覺自己再次站在那道牆前。「我們不會什麼都不做，讓癌症就這樣帶走我，」柯林斯堅定表示，「我要給它一場真正的戰鬥。」
他也提到，祖母當年被宣判只剩半年壽命，最終卻比醫生活得更久，這讓他深信：「醫學給的是統計，不是命運。」
柯林斯早已退役多年，目前擔任 NBA 聯盟大使。NBA 官方與多位球員、退役名將也陸續向他表達支持。「如果我今天的選擇，能幫助到未來某個我永遠不會見到的病人，那這一切就有意義，」柯林斯說。
消息來源：ESPN
我是廣告 請繼續往下閱讀
家屬曾低調發布聲明 如今由本人親自說明病情
今年 9 月，柯林斯家人曾對外發布簡短聲明，僅提及他正在接受腦瘤治療，當時內容刻意保留細節。柯林斯近日接受 ESPN 專訪時坦言，當時是因為病情影響認知與表達能力，家人希望在他無法為自己發聲時，先保護隱私。
「但現在，是時候讓大家直接聽我說了，」柯林斯表示。他透露，醫師在8月底發現其腦部有一個「如棒球大小」的腫瘤，若完全不治療，醫生坦言他的壽命可能只剩6周至3個月。
柯林斯說明，膠質母細胞瘤之所以可怕，在於它生長於顱骨內有限空間，且腫瘤已蔓延至左右腦半球，靠近控制人格、思考與判斷的額葉區域，幾乎不可能透過手術完整切除。更棘手的是，他的腫瘤屬於「野生型（wild type）」，對美國標準化療藥物 TMZ（Temozolomide）幾乎無效，平均預後僅約11至14個月。
不願坐以待斃的柯林斯，選擇與家人、丈夫格林（Brunson Green ）前往新加坡，接受美國尚未核准的標靶化療與免疫療法研究治療，希望能延緩腫瘤擴散，爭取時間等待個人化免疫療法完成。
「如果我只剩一年左右的時間，我寧願把它用在可能改變未來治療方式的嘗試上，」柯林斯說道。
柯林斯回憶，2013 年決定公開出櫃時，曾有人對他說：「第一個穿牆而過的人，總是會流血。」如今面對癌症，他感覺自己再次站在那道牆前。「我們不會什麼都不做，讓癌症就這樣帶走我，」柯林斯堅定表示，「我要給它一場真正的戰鬥。」
他也提到，祖母當年被宣判只剩半年壽命，最終卻比醫生活得更久，這讓他深信：「醫學給的是統計，不是命運。」
柯林斯早已退役多年，目前擔任 NBA 聯盟大使。NBA 官方與多位球員、退役名將也陸續向他表達支持。「如果我今天的選擇，能幫助到未來某個我永遠不會見到的病人，那這一切就有意義，」柯林斯說。