NBA美國職籃（National Basketball Association）丹佛金塊球星約基奇（Nikola Jokic）展現MVP級火力，在僅出賽不到30分鐘的時間內砍下36分、12籃板與8助攻，率領丹佛金塊在客場以136：105痛宰傷兵滿營的沙加緬度國王，收下近期的4連勝，並穩居西區第二。《NOWNEWS》也整理今天12月12日NBA四場比賽賽果、以及NBA東區和西區的最新戰績整理。
約基奇僅打29分鐘 三節打卡就收工
約基奇此役14投16中、三分球2投2中、罰球8罰6中，打得毫不費力。由於比賽早早拉開差距，他整場僅打29分鐘便退場休息。金塊上半場就豪取77分，第三節一度擴大領先至37分，徹底雪恥上個月在主場敗給國王的陰影。
「我們今天打得非常職業化，從開賽就沒有什麼愚蠢的失誤或浪投。」約基奇賽後表示。約基奇今晚拿下職業生涯第8次以85%以上的投籃命中率攻下30分，賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）並列NBA歷史第二，僅次於威爾特·張伯倫（Wilt Chamberlain，12次）。
除了約基奇外，華生（Peyton Watson）攻下21分、強森（Cameron Johnson）貢獻16分，瓦蘭丘納斯（Jonas Valanciunas）替補上場拿下15分6籃板，幫助金塊11名登錄球員全數得分。
國王方面，主力中鋒沙伯尼斯（Domantas Sabonis）因半月板撕裂缺陣，施羅德（Dennis Schroder）也因傷缺席。年輕中鋒馬克西姆·雷諾（Maxime Raynaud）雖然頂上先發，拿下15分9籃板，但仍難以阻擋金塊強攻。替補蒙克（Malik Monk）攻下全隊最高18分，威斯布魯克（Russell Westbrook）則有17分進帳。
鵜鶘終於贏了 普爾復出助隊止敗
終結連敗的還有紐奧良鵜鶘。面對同樣戰績掙扎的波特蘭拓荒者，普爾（Jordan Poole）傷癒復出拿下22分，墨菲（Trey Murphy III）則延續火燙手感，砍下24分，率隊以143：120大勝對手，終止7連敗，收下賽季第4勝。
此役鵜鶘全隊命中率高達62%，麥高文（Bryce McGowens）替補登場5投全中、三分球5投5中，拿下23分創平生涯新高。兩位樂透新秀奎恩（Derik Queen）與費爾斯（Jeremiah Fears）亦有亮眼表現，前者貢獻17分7助攻5籃板，後者則有19分6籃板4助攻進帳。
雖然戰績仍在西區墊底，但主帥布雷戈（James Borrego）指出：「這場勝利是我們走在正確方向的證明。」
鵜鶘對決拓荒者新聞稿：NBA／鵜鶘終於拿下賽季第4勝！143：120痛宰拓荒者 終止7連敗
【12月12日NBA賽果】
【東區戰績排行榜】（截至12月12日）
|主隊
|比數
|客隊
|火箭
|115–113
|快艇
|公鹿
|116–101
|塞爾提克
|鵜鶘
|143–120
|拓荒者
|國王
|105–136
|金塊
- 活塞 19勝5敗
- 尼克 17勝7敗
- 塞爾提克 15勝10敗
- 魔術 15勝10敗
- 暴龍 15勝11敗
- 七六人 13勝10敗
- 熱火 14勝11敗
- 騎士 14勝11敗
- 老鷹 14勝11敗
- 公鹿 11勝15敗
- 公牛 9勝14敗
- 黃蜂 7勝17敗
- 籃網 6勝17敗
- 溜馬 6勝18敗
- 巫師 3勝19敗
- 雷霆 24勝1敗
- 金塊 18勝6敗
- 火箭 16勝6敗
- 馬刺 17勝7敗
- 湖人 17勝7敗
- 灰狼 15勝9敗
- 太陽 14勝11敗
- 勇士 13勝12敗
- 灰熊 11勝13敗
- 拓荒者 9勝16敗
- 獨行俠 9勝16敗
- 爵士 8勝15敗
- 國王 6勝19敗
- 快艇 6勝19敗
- 鵜鶘 4勝22敗