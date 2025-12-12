我是廣告 請繼續往下閱讀

主隊 比數 客隊 火箭 115–113 快艇 公鹿 116–101 塞爾提克 鵜鶘 143–120 拓荒者 國王 105–136 金塊 【東區戰績排行榜】（截至12月12日）





活塞 19勝5敗



尼克 17勝7敗



塞爾提克 15勝10敗



魔術 15勝10敗



暴龍 15勝11敗



七六人 13勝10敗



熱火 14勝11敗



騎士 14勝11敗



老鷹 14勝11敗



公鹿 11勝15敗



公牛 9勝14敗



黃蜂 7勝17敗



籃網 6勝17敗



溜馬 6勝18敗



巫師 3勝19敗





雷霆 24勝1敗



金塊 18勝6敗



火箭 16勝6敗



馬刺 17勝7敗



湖人 17勝7敗



灰狼 15勝9敗



太陽 14勝11敗



勇士 13勝12敗



灰熊 11勝13敗



拓荒者 9勝16敗



獨行俠 9勝16敗



爵士 8勝15敗



國王 6勝19敗



快艇 6勝19敗



鵜鶘 4勝22敗





NBA美國職籃（National Basketball Association）丹佛金塊球星約基奇（Nikola Jokic）展現MVP級火力，在僅出賽不到30分鐘的時間內砍下36分、12籃板與8助攻，率領丹佛金塊在客場以136：105痛宰傷兵滿營的沙加緬度國王，收下近期的4連勝，並穩居西區第二。《NOWNEWS》也整理今天12月12日NBA四場比賽賽果、以及NBA東區和西區的最新戰績整理。約基奇此役14投16中、三分球2投2中、罰球8罰6中，打得毫不費力。由於比賽早早拉開差距，他整場僅打29分鐘便退場休息。金塊上半場就豪取77分，第三節一度擴大領先至37分，徹底雪恥上個月在主場敗給國王的陰影。「我們今天打得非常職業化，從開賽就沒有什麼愚蠢的失誤或浪投。」約基奇賽後表示。約基奇今晚拿下職業生涯第8次以85%以上的投籃命中率攻下30分，賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）並列NBA歷史第二，僅次於威爾特·張伯倫（Wilt Chamberlain，12次）。除了約基奇外，華生（Peyton Watson）攻下21分、強森（Cameron Johnson）貢獻16分，瓦蘭丘納斯（Jonas Valanciunas）替補上場拿下15分6籃板，幫助金塊11名登錄球員全數得分。國王方面，主力中鋒沙伯尼斯（Domantas Sabonis）因半月板撕裂缺陣，施羅德（Dennis Schroder）也因傷缺席。年輕中鋒馬克西姆·雷諾（Maxime Raynaud）雖然頂上先發，拿下15分9籃板，但仍難以阻擋金塊強攻。替補蒙克（Malik Monk）攻下全隊最高18分，威斯布魯克（Russell Westbrook）則有17分進帳。終結連敗的還有紐奧良鵜鶘。面對同樣戰績掙扎的波特蘭拓荒者，普爾（Jordan Poole）傷癒復出拿下22分，墨菲（Trey Murphy III）則延續火燙手感，砍下24分，率隊以143：120大勝對手，終止7連敗，收下賽季第4勝。此役鵜鶘全隊命中率高達62%，麥高文（Bryce McGowens）替補登場5投全中、三分球5投5中，拿下23分創平生涯新高。兩位樂透新秀奎恩（Derik Queen）與費爾斯（Jeremiah Fears）亦有亮眼表現，前者貢獻17分7助攻5籃板，後者則有19分6籃板4助攻進帳。雖然戰績仍在西區墊底，但主帥布雷戈（James Borrego）指出：「這場勝利是我們走在正確方向的證明。」