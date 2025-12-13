NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日雖然要到2月5日才正式到來，但隨著12月中旬多數休賽季簽約球員已取得交易資格，聯盟內的交易市場已悄然升溫。《The Athletic》知名記者Sam Amick指出，在這個時間點，各隊已開始重新盤點「如果真的要動，該怎麼動」，其中關於「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的交易傳聞無疑是外界最為關注的，但他模稜兩可的態度，卻可能使有意的買家處於觀望態度，特別是目前最有能力滿足籌碼的紐約尼克和奧克拉荷馬雷霆，目前戰績都不錯，沒有緊迫性需要認真談交易。
公鹿陷入噩夢情境 但字母哥仍未攤牌
即便密爾瓦基公鹿日前爆冷擊敗塞爾提克，整體情勢仍持續惡化。公鹿近13戰吞下10敗，近21場更輸了14場，而字母哥本人也因右小腿拉傷，自12月3日後便缺陣，預計至少要休到明年1月初。
在戰績下滑、核心受傷的雙重打擊下，聯盟內部再度升高「字母哥是否即將離開密城」的討論。不過，Amick直言，問題在於——字母哥本人仍刻意維持模稜兩可的態度。報導指出，字母哥並未提出公開交易要求，而是選擇在「可能想走、又不把話說死」的狀態中遊走，這種做法讓各隊高層普遍認為，真正的解決時間點，可能會被拖到休賽季。
尼克態度始終保守 雷霆有望挑戰勇士紀錄
雖然字母哥曾被爆出對加盟尼克抱持高度興趣，但實際操作層面卻充滿阻礙。Amick回顧，尼克早在10月的討論中就已明確表態——不願為字母哥「梭哈」核心戰力。
簡言之，如果尼克不願在談判中把布朗森（Jalen Brunson）擺上桌，那就代表他們並未真正打算全力追逐字母哥。而兩個月過去，尼克近19戰贏了15場，目前高居東區前段班（僅落後榜首活塞2場），這樣的戰績，反而更強化他們「現有陣容就能爭冠」的信念。
至於雷霆，情況更為特殊。這支衛冕冠軍目前正以史詩級節奏前進，甚至被看好挑戰金州勇士例行賽73勝的歷史最佳戰績。Amick直言，在這樣的背景下，「如果沒壞，為何要修？」——即便雷霆手握海量選秀權與年輕資產，也完全沒有中途大動干戈的迫切性。
馬刺、火箭、暴龍都有本錢 卻都缺乏急迫感
理論上，聖安東尼奧馬刺能開出極具吸引力的藍圖——讓字母哥與文班亞馬（Victor Wembanyama）組成恐怖前場；但問題在於，並沒有任何明確證據顯示字母哥想去聖城，加上馬刺在他缺陣期間仍打出9勝3敗、17勝7敗的佳績，急迫性自然降低。
休士頓火箭與多倫多暴龍 也面臨相同邏輯，即便有能力拼湊交易包裹，卻對自家年輕核心（如Şengün、Amen Thompson、Scottie Barnes）充滿信心，短期內不願為字母哥推翻原本的建隊節奏。
字母哥是否會真正下定決心離開？
Amick指出，真正可能引爆局勢的關鍵，只有一個——字母哥是否願意明確表態去向。由於他的合約允許在2027年夏天跳出，這讓他在實質上具備「掌控目的地」的能力，也讓各隊選擇暫時觀望，等待他先亮出底牌。目前，唯一被明確點名、且「字母哥可能願意長留」的球隊，仍只有尼克。
至於像邁阿密熱火這樣的黑馬，理論上能端出包含希羅（Tyler Herro）、哈克茲（Jaime Jaquez Jr.）、韋爾（Kel’el Ware）加上大量選秀權的報價，但公鹿總管霍斯特（Jon Horst ）向來以高度保密著稱，他甚至在里拉德（Damian Lillard）交易談判期間搭建了臨時辦公室，只為了保密。因此外界根本無從得知，他對這些方案的真實評價。
總結來說，字母哥的未來仍籠罩在濃霧之中。他不表態、公鹿不鬆口，讓交易市場只能停留在推演與猜測階段。
消息來源：The Athletic
