費城76人中鋒恩比德（Joel Embiid）今（13）日火力全開，儘管遭外界質疑難以重返巔峰，但在76人主場出戰印第安納溜馬的賽事，他繳出本季新高39分的表現，搭配喬治（Paul George）的23分，率隊以115：105擊敗溜馬，最近5戰拿下了4勝。76人此役少了因病缺陣的主控馬克西（Tyrese Maxey），他目前場均31.5分、聯盟得分榜排第3。但在恩比德和喬治帶領下仍成功取勝，埃奇庫姆（VJ Edgecombe）也貢獻22分。溜馬方面，西亞坎姆（Pascal Siakam）拿下20分，但球隊戰績下滑至6勝19敗。比賽關鍵出現在末節中段。西亞坎姆在剩下8分24秒命中跳投，幫助溜馬取得100：95領先；但此後溜馬進攻突然熄火，連續9次出手落空（含3記三分），讓76人趁勢打出13：2的反擊高潮。這波攻勢由恩比德搶下進攻籃板補進得分並造成犯規、完成「三分打」作結，將比分拉開至108：102。近一個半賽季飽受左右膝傷勢困擾的恩比德，本季僅出賽9場、場均18.2分，但此役狀態回溫，上半場尾聲還投進後撤步三分壓哨，單節拿下14分。隨著此勝，76人在恩比德出賽的比賽中，戰績提升至6勝4敗。76人上一次出賽是周日在主場以112：108不敵湖人，期間獲得4天休息，讓Embiid有充足時間調整與恢復。賽前他一度被列為「可能出賽」，最終升級上場並交出代表作。喬治則在休賽季接受膝蓋手術後，打出本季最佳單場得分，展現9度入選全明星的身手。值得一提的是，George正是由溜馬選秀、並於2010至2017年效力該隊。罰球成為另一個焦點。76人全場43罰33中，溜馬僅19罰16中，次數落差引發不滿；比賽末段，溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）在剩下3分多鐘時吞下技術犯規，西亞坎姆也在1分41秒時被吹技術犯規。