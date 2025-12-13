NBA美國職籃（National Basketball Association）金州勇士今（13）日將在主場迎戰明尼蘇達灰狼，迎來因左大腿挫傷與肌肉拉傷缺陣五場比賽的當家球星柯瑞（Stephen Curry）復出。而就在這場象徵意義重大的比賽前，柯瑞賽前熱身時站在球員通道，用單手隨手扔進一記橫跨全場的超遠三分球，以最戲劇化的方式，宣告「GOAT」的正式回歸。
柯瑞單手扔進「通道超遠三分」嗨翻全場
根據NBA官方社群，柯瑞在熱身環節尾聲，站在球員通道入口前，面對對面的籃框，隨手單手扔出了一記橫跨全場的超遠三分球。
在全場球迷和隊友的一片驚呼聲中，籃球劃出完美拋物線，竟然奇蹟般地應聲入網。投進這記超遠三分後，柯瑞興奮地直接轉身跑回了更衣室，讓現場氣氛瞬間沸騰。這段畫面也迅速在社群媒體上瘋傳，許多網友興奮留言：「這就是柯瑞！」、「GOAT！」
柯瑞傷癒歸隊！場均27.9分成勇士強心針
柯瑞此前在NBA盃比賽中因股四頭肌挫傷，缺席了5場比賽。儘管勇士在他缺陣期間仍維持13勝12敗、5成以上的戰績，但柯瑞的回歸，對極需在西區卡位的勇士來說，無疑是一劑強心針。
本賽季柯瑞展現了高效的得分能力，場均出戰31.1分鐘，能夠貢獻27.9分、3.7籃板、4助攻、1.3抄截，投籃命中率高達47.1%，三分命中率也有39.1%。
復仇之戰！柯瑞回歸再戰7個月前淘汰勇士的灰狼
值得一提的是，這場復出戰的對手正是明尼蘇達灰狼。7個月前，勇士在季後賽次輪被灰狼淘汰，柯瑞當時因傷無緣關鍵的第6戰，留下遺憾。
《NBC Sports Bay Area》分析指出，這場比賽開啟了勇士未來20場比賽的「黃金時機」，其中有14場在主場進行。勇士能否在這段時間拉開與附加賽區的距離，全看柯瑞的回歸能否帶動全隊節奏。
儘管今日灰狼主將愛德華茲（Anthony Edwards）和康利（Mike Conley）將缺席，但勇士也將缺少禁賽的格林（Draymond Green）和霍福德（Al Horford）。所有目光都將聚焦在柯瑞今晚的表現，看他如何延續賽前的火燙手感，帶領勇士贏下這場意義非凡的勝利。
