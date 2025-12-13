直擊／BLACKPINK快閃店！粉絲掃貨不看價　嗨喊：喜歡就買無上限

BLACKPINK和Fanatics、Complex聯手打造的「BLACKPINK IN YOUR AREA」League Collection快閃店今（13）日為開賣首日，台灣為亞洲第一家，預計於12月13日至28日在微風南山4樓限期開放。《NOWNEWS》首日現場直擊，因入場採用線上抽號，要先到BP快閃店「K-verse」官方LINE抽號碼後分批入場，因此沒有出現誇張的排隊人龍，抽中前100號約可在一小時入場。首日搶進場的粉絲消費不手軟，看到喜歡就買，甚至霸氣喊預算無上限。其中最搶手的就是Lisa同款棒球帽，幾乎人手一頂。
台灣為亞洲第一站
負責本次快閃店的回歸線娛樂行銷經理Evelyn受訪表示，過去BLACKPINK多與潮流品牌合作，這次則結合FANATICS、COMPLEX，將「運動甜美風格」帶進聯名設計；台灣是繼美國之後、在亞洲的第一站。商品融入NEWERA、MLB與PSG經典元素，並以BLACKPINK代表色與細節呈現，包含洛杉磯道奇、芝加哥小熊、芝加哥白襪、紐約大都會，以及巴黎聖日耳曼等隊伍相關單品，都能看到粉黑設計巧思。
現場展出多款必收商品，連帽大學T結合球隊配色與粉黑美學，胸前、袖口立體刺繡強化質感；短袖T恤以俐落剪裁呼應街頭風格；經典棒球帽則在帽簷與側邊點綴「BLACKPINK」字樣與專屬標章，低調卻有存在感。首日最搶手的商品，則以LISA同款棒球帽呼聲最高，結帳時幾乎是「人手一頂」的標配。
粉絲掃貨不看價「只要喜歡都買」
民眾李小姐帶著小孩一起前來，進場不到10分鐘手上已拿兩件衣服與一頂LA帽。李小姐興奮表示，因為很喜歡Lisa，一入店就先鎖定並搶同款棒球帽，並直言今天「沒有預算上限，只要喜歡都會買」。另一位岳小姐一早與老公到場，她表示這次與美國職業運動聯名「感覺特別不一樣」，得知台灣要開快閃後就很期待，甚至在消息曝光前曾打算找海外朋友代購；如今快閃落地台北，她決定第一時間到場，目標同樣鎖定LISA同款棒球帽，並計畫再入手多件服飾，「一次買夠」。
店內打卡點滿滿
記者現場觀察，首批進場粉絲採買力道十足，多數人幾乎不看價格、喜歡就先拿在手上；結帳隊伍中，LISA同款棒球帽出現率極高。店家也透露，該款帽子「應該很快就會賣完」。除限量聯名商品外，店內也刻意打造多處拍照打卡區，包括球隊標誌結合粉黑元素的創意牆面、延伸至各角落的大型主題背板；門口還設有BLACKPINK標誌性粉黑配色的沉浸式空間，融合NEWERA與MLB、PSG元素，讓粉絲逛店同時也能拍好拍滿。
BLACKPINK聯名快閃店活動日期、地點、入場辦法
活動日期： 2025 年 12 月 13 日（六）至 12 月 28 日（日）
活動地點： 台北微風南山 4 樓（台北市信義區松智路 17 號）
預約入場：採取「抽號」制度，每日 11:00 起開放抽號，透過官方LINE 抽號碼牌，依照抽到的編號，等待叫號後方可入場體驗。
BP快閃店「K-verse」官方LINE（掃QRcode加入）
資料來源：BP快閃店「K-verse」官方LINE
