如今卻再度被拉開到3.5場

▲柯瑞今晚復出即回到巔峰狀態，砍下全場最高39分。（圖／美聯社／達志影像）

他們的上限，幾乎和柯瑞、巴特勒、格林能否健康同時出賽所綁定。

我認為球隊的身高配置是足夠的

甚至讓他想起過去與傑克（Jarrett Jack）搭檔時的情景

▲此役斯賓塞（Pat Spencer）還是有不錯貢獻，他先發出賽28分鐘，14投6中，拿下12分5籃板4助攻2抄截。（圖／美聯社／達志影像）

▲庫明加連續幾場球身體無礙卻未上場，這已不是「臨場調度」層級，而是一種明顯的訊號。（圖／美聯社／達志影像）

即便明尼蘇達灰狼少了當家球星愛德華茲（Anthony Edwards），金州勇士仍未能在主場守住勝利。，不僅錯失縮小排名差距的機會，也再次暴露出結構性問題。這是兩隊自上季季後賽次輪交手後的首度碰面。結果與系列賽走向如出一轍，。勇士經歷了重大敗仗，本來他們有機會縮小和灰狼的勝差，，如果勇士不能改進他們這一場出現的，那麼季後賽要走更遠是痴人說夢。勇士總教練科爾（Steve Kerr）早在季前就被問到，上季季後賽輸給灰狼是否仍影響他的建隊思考，他直言：「老實說，我沒有花太多時間去想那件事。」但科爾隨即補上一句耐人尋味的話：「」而這場比賽，正好再次暴露那些「細節」。在愛德華茲缺陣下，藍道（Julius Randle）扛起灰狼進攻主軸。上半場他就攻下19分，展現強硬切入與穩定罰球手感。全場出賽34分鐘，繳出 27分、9籃板、5助攻 的全能數據。最致命的一球出現在末節最後關頭，藍道沒有強行出手，而是壓時間後分球給前勇士射手迪文琴佐（Donte DiVincenzo），後者命中關鍵三分，直接終結比賽。不只是藍道，，戈貝爾戈貝爾（Rudy Gobert）幾乎是本場比賽的「禁區統治者」。他全場 13投11中，攻下24分14籃板，不斷完成暴扣與補籃。無論是波斯特（Quinten Post）或輪轉補防，勇士都無法阻止灰狼在油漆區翻江倒海，灰狼整場內線得分以66：44遙遙領先。與上季季後賽一樣，灰狼前場藍道、戈貝爾、瑞德（Naz Reid）、麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）聯手轟下84分，再度證明勇士在「身材劣勢」下極為吃力。柯瑞今晚復出即回到巔峰狀態，砍下全場最高39分，甚至在最後兩分鐘連續命中高難度投籃，短暫幫助勇士取得115：114 領先。但勇士防守端完全撐不住，最終被灰狼連續得分帶走比賽。目前戰績僅剛好五成，，很顯然這份成績單不是能在殘酷西區存活的表現。勇士現在必須快速在五點上做出修正才能更上一層樓。勇士最真實的矛盾是：這場打灰狼，勇士少了格林，又沒有霍福德，禁區保護與防守溝通就直接被放大。你可以用戰術補洞，但球星的價值難以被取代，特別是在對手的天賦如此之高時，尤其季後賽，對手每回合都會逼你做選擇。勇士這季常常呈現兩種防守風格，一種是鐵血耐磨的防守強隊，這種型態反應在他們聯盟第2的防守效率上；。勇士需要更多體型和運動能力，這已經不是新聞。戈貝爾24分14籃板、13投11中，幾乎把勇士禁區短板印在比分上。勇士不是沒有努力，而是。這不是某個中鋒守不住的問題，而是你整套輪轉邏輯在遇到大型前場時會連鎖崩解，陷入無限循環的包夾和補位地獄，季後賽對手會一直複製這一套。要知道，小球戰術是籃球現代化的一種演進，他不是永遠必須打小，特別是然而賽後科爾的話讓人感到擔憂：「我們並非身材高大的球隊，但格林和霍福德即將回歸。而且，我們對戴維斯和波斯特充滿信心，因此。」看起來勇士應該不打算增增添內線或是改變調度。此役斯賓塞（Pat Spencer）還是有不錯貢獻，他先發出賽28分鐘，14投6中，拿下12分5籃板4助攻2抄截。賽後，勇士總教練科爾談到讓柯瑞與斯賓塞搭檔的用人思路時表示，他刻意安排兩人同場，是希望讓柯瑞能多一些無球進攻的空間，「我很看好他們的組合，Pat的籃球智商很高，也能把球準確送到柯瑞手上。」柯瑞本人也對此給予正面回應，直言與斯賓塞同場「感覺很棒」，，「。」另一方面，美國資深記Tim Kawakami也在賽後點評勇士輪換，認為，後者常常在關鍵時刻有不錯的處理球，讓人頭皮發麻。科爾可以在前三節借重他的活力，但末節減少他的上場時間。理查德（Will Richard）也應該會有一個位置，他的定位和波傑姆斯基類似，兩人誰狀況好誰上。至於，勇士看起來已越來越有機會交易他。穆迪（Moses Moody）同樣出賽23分鐘，10投5中拿下11分4籃板2助攻3抄截，第三節幾次漂亮的爭搶，讓他贏得了教練團的信任，被擺進末節終結陣容之中，但科爾也強調：「今晚穆迪的表現，絕對配得上這個位置，」所以勇士關鍵時刻除了柯瑞、巴特勒、格林之外的兩個空缺會擺誰，仍然暫時沒有一個明確的答案。在沒有交易的情況下，波傑姆斯基、梅爾頓、穆迪、斯賓塞和理查德，這5名球員其中之一應該就會是柯瑞的後場搭檔，他們各有特色、也各有缺點，很難說誰優於誰，因此也讓柯爾更加頭痛。庫明加連續幾場球身體無礙卻未上場，這已不是「臨場調度」層級，而是一種明顯的訊號。當一名年輕核心被排除在輪換之外，球隊與球員都會付出代價，球隊失去可變性，球員失去市場價格。最糟的不是交易，而是你想在1月15日後把他當籌碼，就得先讓聯盟相信他「仍然能在一支贏球隊裡上場」。然而，目前勇士的戰績已經不容許科爾再做其他陣容嘗試了，庫明加若不能融入球隊，他就只能在場下坐著，這是可以想見的。勇士現在的問題不是沒人能打，而是「每晚會出現誰」不可預測。這晚波斯特（Quinten Post）拿16分、斯賓塞也有存在感，但當比賽進入最後5分鐘，能被信任的球員仍然有限。季後賽拚的是陣容穩定性，丹佛金塊前兩年的深度堪稱聯盟最差之一，但靠著強大的五人，依舊能在季後賽展現極佳的水準。這樣才能每場都提供同樣的防守輪轉、同樣的空間品質、同樣的失誤控制，而不是靠靈光一閃。