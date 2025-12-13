我是廣告 請繼續往下閱讀

▲213公分中鋒波斯特（Quinten Post）本場投進4顆三分攻下16分，表現其實可圈可點，但關鍵時刻延遲出手，卻遭球迷痛罵。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士今（13）日在家迎戰明尼蘇達灰狼，當家球星柯瑞（Stephen Curry）復出戰就轟下39分，球隊最終卻以120：127輸球，其中第四節決勝關頭，勇士前三節打完仍取得3分領先，但末節中段卻被灰狼超前，第四節剩下1分07秒時，勇士僅以118：119落後，巴特勒（Jimmy Butler）切入後吸引包夾，將球外傳給右側底線的波斯特，結果後者持球後卻並未馬上出手，而是不斷重新瞄框，將近2秒後，才在灰狼球員撲防下出手，最終球也並未投進。勇士錯失逆轉好機會，灰狼則後續利用機會反打，倒數31秒時，蘭德爾（Julius Randle）外傳給射手迪文森佐（Donte Divincenzo）投進關鍵三分，灰狼正式取得兩波球權的5分領先，最終7分差帶走勝利。25歲的波斯特是去年選秀會次輪52順位新秀，但因為具備外線能力，今年獲得科爾（Steve Kerr）重用，出賽25場包含11場先發，場均7.4分、4籃板，並用35%三分命中率，場均貢獻1.4顆外線，本場則投進4顆外線攻下16分，表現可圈可點，但關鍵時刻的Lag不出手，可能會讓球迷記得很久。