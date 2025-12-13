我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA金州勇士今（13）日主場120：127不敵明尼蘇達灰狼，陷入交易疑雲的前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）連續2場登錄在名單中，卻整場未獲上場機會，賽後媒體又再度問到關於庫明加的調度選擇，勇士總教練科爾（Steve Kerr）似乎感到有些不耐煩，僅淡淡地回應，「現況就是如此。」庫明加自去年便傳出將離開勇士，但最終仍以2年4850萬美元留隊，為雙方提供更多彈性空間，但開季至今僅出賽17場、包含13場先發，其中有多達5場，是「非傷勢因素卻沒上場」的紀錄，另有3戰為傷勢因素缺賽。上戰勇士面對芝加哥公牛以123：91大勝，庫明加就被列在DNP（Did Not Play）名單中，結果本場打灰狼，庫明加又在健康狀態下，完全沒有上場，賽後科爾被問及此事，僅表明現況就是如此。科爾隨後也開始稱讚另名23歲前鋒桑托斯（Gui Santos）的表現，「你看到桑托斯上場打的6分鐘，他充滿活力，藉此帶動球隊的氣氛，那段時間，應該是我們整場球的流動做得最流暢的時候。」科爾也檢討起球隊今日在灰狼一哥愛德華茲（Anthony Edwards）未打情況下，仍遭到逆轉的狀況，「我認為我們的防守很讓人失望。幾次轉換進攻時，都沒有特別看防里德（Naz Reid）和其他幾位射手，我只覺得球隊的輪轉防守做得很差。」