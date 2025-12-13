BLACKPINK快閃店今（13）日正式開幕，台北為亞洲第一站，活動會持續到預計於12月28日在微風南山4樓限期開放。入場需先到BP快閃店「K-verse」官方LINE抽號碼牌依照號碼分流進場，共16天快閃店，負責這次快閃店的回歸線娛樂行銷經理Evelyn受訪提到，雖有備齊貨量，但從今天首批民眾掃貨的狀況來看，應該有不少明星同款會很快完售，同時只要購物滿3000元就送扇子，在快閃店拍照打卡並上傳社群，不用消費出示打卡證明就能領到限量貼紙。
BLACKPINK攜手Fanatics、Complex打造的「BLACKPINK IN YOUR AREA」League Collection快閃店。Evelyn提到這次的快閃店先前主要在美國地區舉辦，台灣則是「亞洲第一站」，對粉絲而言更具首站意義。此外，這次的聯名款與MLB、PSG等運動聯盟合作，風格來說相較以往還多了運動的酷帥甜美感。今為快閃店開幕首日，據了解僅半天，進場人數已經突破千人。
Lisa同款棒球帽超搶手
雖然快閃店有約兩週的營業時間，但記者在開幕首日已經看到不少人都是買到規定上限，Evelyn表示同款商品「限購兩件」，且全系列皆為限量，原則上售完不補，現場貨量賣完即完售。她率先點名道奇隊棒球帽「因為是Lisa同款，所以很多粉絲一進場就先搶。記者在現場觀察也發現幾乎是人一頂，甚至有粉絲等入場時怕買不到，就先遠端遙控先行入場的朋友先拿兩頂在手上。除了帽子之外，BLACKPINK黑色搭配粉紅色的經典元素的帽Ｔ也是超搶手。
首批入場提袋率幾乎百分百
在開賣首日，記者實際觀察，人潮絡繹不絕，且提袋率幾乎是百分百，首批進場的民眾鮮少空手出來。至於中南部是否也有計劃舉辦快閃店，Evelyn表示目前還沒有相關的規劃，會優先以台北限定為主，至於是否會出現代購高價轉售，Evelyn提到，目前會用限量與同款限購作為主要控管方式，但她不忘呼籲，希望讓真正粉絲有機會買到想要的商品。
打卡不用消費就送紀念貼紙
快閃店也推出專屬小物，凡消費滿3000 元，即可獲得 BLACKPINK 限定紙圓扇，同時在店內任一處拍照並上傳至個人社群媒體，出示給現場工作人員確認後，即可獲得 BLACKPINK 紀念貼紙。
BLINKs進場前必知5QA
Q1：怎麼預約入場？
A：入場需先到BP快閃店「K-verse」官方LINE抽號碼牌，依照號碼分流進場。每天早上11點開放抽號碼，需要在指定入場時間內進場，超過10分鐘則無效，一人一號。
Q2：有購買限制嗎？
A：同款商品限購2件。
Q3：會補貨嗎？賣完還買得到嗎？
A：全系列限量，採售完不補，現場貨量賣完即完售
Q4：哪些最值得先搶？
A：Lisa同款道奇帽、經典黑粉元素T恤。
Q5：中南部會加開快閃嗎？
A：目前為台北限定，後續是否加開店長表示尚未規劃。
BLACKPINK聯名快閃店活動日期、地點、入場辦法
活動日期： 2025 年 12 月 13 日（六）至 12 月 28 日（日）
活動地點： 台北微風南山 4 樓（台北市信義區松智路 17 號）
預約入場：採取「抽號」制度，每日 11:00 起開放抽號，透過官方LINE 抽號碼牌，依照抽到的編號，等待叫號後方可入場體驗。
BP快閃店「K-verse」官方LINE（掃QRcode加入）
資料來源：BP快閃店「K-verse」官方LINE
