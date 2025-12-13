我是廣告 請繼續往下閱讀

▲有其他球隊向老虎詢問史庫柏的交易可能，但老虎所開出的價碼「極度誇張，幾乎到了離譜的程度」。（圖／美聯社／達志影像）

底特律老虎王牌左投史庫柏（Tarik Skubal）的動向，持續成為美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）交易市場的焦點。這位連續兩年奪下賽揚獎的29歲投手，近來頻頻被點名可能成為交易籌碼，洛杉磯道奇與紐約大都會更是多次被傳出為潛在追逐者。不過，最新消息顯示，史庫柏在今個休賽季被交易的可能性並不高。曾任辛辛那提紅人與華盛頓國民總管、現為MLB分析師的 Jim Bowden，在美國時間12日（台灣時間13日）播出的《CBS Sports HQ》節目中披露他從多位球團高層聽來的「內部風聲」。Bowden表示，確實有其他球隊向老虎詢問史庫柏的交易可能，但老虎所開出的價碼「極度誇張，幾乎到了離譜的程度」，「不過，如果是連續兩年拿下賽揚獎的投手，這樣的要價其實也不讓人意外。」Bowden進一步指出，老虎高層目前的策略並非急著出手，而是先完整評估史庫柏在不同情境下的最大價值。在與球隊內部與相關人士深入討論後，老虎傾向於將史庫柏留在陣中，觀察球隊在新賽季前半段的競爭態勢。「如果老虎在7月之前仍保有競爭力，他們會選擇留下史庫柏，並嘗試在未來透過自由市場與他續約；但如果到了7月，球隊明顯無緣競爭，那麼史庫柏很可能就會成為交易對象，」Bowden分析道，等同於證實今冬交易史庫柏的機率極低。史庫柏本季再度繳出王牌等級表現，戰績 13勝6敗、防禦率2.21，早在冬季會議前就不斷傳出交易流言，甚至一度出現「道奇接近成交」的傳聞。但從目前各方訊息來看，老虎顯然不打算輕易鬆手，真正可能出現變數的時間點，恐怕得等到2026年7月交易截止日前。