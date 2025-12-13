美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）世界大賽衛冕冠軍洛杉磯道奇持續強化戰力，球團於今（13）日宣布，簽下成為自由球員的26歲外野手麥克·席亞尼（Michael Siani）。這筆看似低調的補強，卻因其「守備專家」的定位，在球迷之間引發高度關注。
道奇又補人 席亞尼加強外野防守
席亞尼於2022年在紅人完成大聯盟初登場，隔年轉戰紅雀，並在2024年球季擔任球隊中外野主力之一。他以穩定且高水準的守備能力著稱，生涯累計出賽152場，守備至今仍保持零失誤紀錄，成為外界討論的焦點。
道奇本季外野防守穩定度多次被放大檢視，包括右外野的赫南德茲（Teoscar Hernández）的守備瑕疵、中外野帕赫斯（Andy Pages）的經驗不足、左外野康佛托（Michael Conforto）的防守覆蓋範圍不夠大，以及可守內外野的艾德曼（Tommy Edman）受到右腳踝傷勢影響，都曾在比賽中成為隱憂。如今補進席亞尼，也被視為針對外野後段防守的明確補強方向。
這筆操作獲得不少球迷肯定，有人表示「這種細節補強才是強隊該做的事」，也有人直言「會不會是Teoscar的防守替補？」、「道奇正在一步步補強弱點」。在稍早成功網羅守護神迪亞茲（Edwin Díaz）之後，道奇持續以精準補洞方式強化陣容，朝三連霸（V3）目標邁進，接下來是否還有進一步動作，也備受外界關注。
席亞尼守強攻弱 剛好適合道奇
亞特蘭大勇士隊在本周早些時候簽下雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski）後，將席亞尼指定轉讓。道奇隊40人名單中原本還有幾個空缺。此舉理論上使他們的名單人數達到39人，但一旦埃德溫·迪亞茲的簽約正式完成，他將佔據最後一個名額。
26歲的席亞尼是一名防守能力出色的外野手，主要負責防守任務。他過去四個賽季都曾在大聯盟效力，先後效力於紅人隊和紅雀隊。在此期間，他共獲得383次打擊機會。他生涯至今的保送率僅6.3%，三振率高達27.9%，這兩項數據都低於平均。他的打擊三圍是.221/.277/.270，遠低於聯盟平均。他在小聯盟的表現也好不到哪裡去。過去三年，他在小聯盟的打擊三圍是.217/.329/.337。
消息來源：mlbtraderumors
