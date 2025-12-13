曾幾何時，凱文·赫爾特（Kevin Huerter）在參加NBA選秀前，被多家美國選秀權威媒體拿來與前金州勇士射手、線效力於達拉斯獨行俠的「K湯」湯普森（Klay Thompson）相提並論。《Bleacher Report》、《The Ringer》與《NBA Draft Room》都曾指出，赫爾特的模板是「縮小版」或「低配版」的Klay。如今，這段看似塵封的比較，竟可能在交易市場上再次與勇士產生交集。
赫爾特發展不如預期 但仍然出色的側翼
根據名記 Marc Stein 在《The Stein Line》的報導，芝加哥公牛 對勇士前鋒庫明加庫明加（Jonathan Kuminga）表現出高度興趣，而勇士隊媒體《Blue Man Hoop》則點名赫爾特可能成為交易包裹中的一員。從薪資結構來看，赫爾特本季1790萬美元 的合約，配平不太困難，不過外界普遍認為，勇士若真點頭，勢必會要求公牛再補上其他資產。
客觀來說，當年「下一個湯普森」的預期，顯然沒有完全兌現。赫爾特不僅未展現Klay等級的歷史級投射效率，實際打法也與外界想像有所落差。但這並不代表他對勇士毫無吸引力。相反地，隨著角色轉變，赫爾特已逐漸發展成一名被低估的雙向側翼。
現年27歲的赫爾特，本季場均11.9分、3.3籃板、2.4助攻，外加 0.8抄截、0.7阻攻，每場僅 1.3次失誤，在24.1分鐘內交出穩定輪換表現。雖然三分命中率僅30%引發疑慮，但他生涯三分命中率仍有37.3%，且7個賽季中有4季至少38%，外界普遍認為這更像是短期低潮，而非能力下滑。
赫爾特在科爾體系下有望展現價值
進階數據同樣替他背書。根據《Basketball Index》，赫爾特在三分出手品質上位於聯盟第56百分位，在無球追防（83百分位）、抄截能力（65百分位） 與 外線單打防守（47百分位） 方面，都具備合格以上水準。此外，他在籃下終結命中率更達第76百分位，並非單一站點射手。
對勇士而言，赫爾特的價值不在於成為下一個湯普森，而是提供一名有身材、有防守概念、能無球跑位也能持球切入的側翼輪換。在科爾（Steve Kerr）的體系下，搭配多名持球創造者，他的出手機會與品質理論上都能獲得提升。
當然，聯盟普遍預期，勇士不會只為赫爾特就送走庫明加。但若交易談判真的推進，這位曾被寄予「低配Klay」期待、如今轉型成功的雙向射手，無疑是一個值得納入評估的名字。
消息來源：The Stein Line、Blue Man Hoop
