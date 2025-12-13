2025年NBA盃（NBA Cup）正式進入最高潮，四強隊伍名單將在11月14日於拉斯維加斯進行交手，奧克拉荷馬雷霆將對上聖安東尼奧馬刺，這場比賽文班亞馬（Victor Wembanyama）有望回歸，對上雷霆一哥「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），比賽進行時間是10：00；而紐約尼克則要和奧蘭多魔術來進行對決，爭奪冠軍賽門票，比賽將在6：30進行。《NOWNEWS》也整理相關的賽程、晉級球隊、轉播連結、以及賽制和獎金，供讀者參考。
NBA盃四強球隊可獲得多少獎金？
本屆NBA盃八強球隊「每人」可獲得5萬美元獎金，四強可分到10萬美元獎金，亞軍是20萬美元，冠軍則是50萬美元獎金。50萬美元獎金對於球星來說可能是零用錢的數目，但對於角色球員——特別是那些底薪球員和雙向球員，這一筆錢可能是他們好幾個月的薪水，因此極大程度地激勵球隊去爭取。
【NBA盃四強賽程】
12 月 14 日（周日） — 準決賽
🏀魔術 vs 尼克 — 早上 6:30（Amazon Prime Video）
🏀雷霆 vs 馬刺 — 上午 10:00（Amazon Prime Video）
🏀12 月 17 日（周三） — 冠軍賽
東區勝者 vs 西區勝者 — 上午 9:30（Amazon Prime Video）
2025 NBA盃8強成績回顧
■ 12/10
🏀魔術 117：108 熱火
🏀尼克 117：101 暴龍
■ 12/11
🏀雷霆 138：89 太陽
🏀馬刺 132：119 湖人
📌NBA盃賽制一次看
📍全聯盟30隊皆參加，分組進行四場「小組賽」。
📍小組第一＋每區一支外卡，共8隊晉級淘汰賽。
📍除冠軍戰外，其餘比賽皆納入例行賽戰績。淘汰賽採「單敗淘汰制」。準決賽與決賽一律在拉斯維加斯 舉行。
賽制、規則與獎金制度說明
淘汰賽的種子排名取決於小組賽的成績，若出現戰績相同，則以分差與對戰結果作為排序依據。每個分區將額外選出一支「外卡球隊」，確保小組第二名也有晉級機會，使整體競爭更加難以預測。
晉級的球隊與球員可獲得額外獎金，提高季中錦標賽的競爭動機。此外，除了最終冠軍戰之外，其餘所有比賽皆計入例行賽戰績，因此各隊必須在爭取NBA盃與長期戰略之間取得平衡。
為了增加比賽張力，NBA官方祭出了高額獎金制度。只要打進8強，每位球員就能獲得5萬美元獎金；晉級4強則翻倍至10萬美元；亞軍球隊每人可領20萬美元。最終捧起冠軍金盃的隊伍，每位球員將可獲得高達50萬美元（約新台幣1558萬元）的豐厚獎金。賽後媒體評審團也將選出賽事MVP與最佳陣容，表彰表现最優異的球員。
NBA盃對例行賽節奏的影響
NBA盃持續影響著聯盟開季的節奏，各隊為了備戰淘汰賽，紛紛調整輪換陣容。該賽事也讓全球觀眾的參與度大幅提升，無論是小組賽或淘汰賽階段，收視率都明顯攀升。各隊教練也普遍認為，NBA盃能提升球隊韌性、加速年輕球員的成長，並在季後賽到來前就注入高強度競賽氛圍。
NBA盃是什麼？為何這個賽制很重要？
NBA盃是在例行賽期間進行的季中錦標賽，至今已邁入第三年，為球季前段注入更多高壓與競爭性。全聯盟30支球隊皆會參加小組賽，每隊進行四場比賽，這些比賽同時影響盃賽排名以及例行賽戰績（唯獨冠軍戰不計入例行賽）。
每個小組的頭名，以及每個分區的一支外卡球隊，將晉級到單敗淘汰制的淘汰賽階段。淘汰賽的氛圍如同季後賽，讓各隊在球季中就有機會爭奪全國性獎盃。
📺 NBA盃轉播平台：NBA TV、緯來體育台
🟡NBA盃直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及Line Today等直播平台。
NBA賽程表
🟡NBA例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台 ：06:30 2025-2026 NBA籃球賽 LIVE
🟡線上收看：
NBA League Pass
📌NBA盃準決賽：聖安東尼奧馬刺 vs. 奧克拉荷馬雷霆
戰績
馬刺：17勝7敗（西區第5）
雷霆：24勝1敗（西區第1）
比賽地點：拉斯維加斯
比賽時間：週六晚間9點（美東時間）
📍盤口資訊
雷霆讓分：-9.5
總分盤（大小分）：225.5
📍比賽重點
奧克拉荷馬雷霆將在NBA盃準決賽中對決聖安東尼奧馬刺。
雷霆本季對戰西區球隊戰績為 20勝1敗，展現絕對統治力。他們場均僅失 106.2分，為聯盟最佳防守表現，同時將對手投籃命中率壓制在 42.7%。
馬刺對西區球隊戰績為 11勝6敗。球隊場均 25.9次助攻排名西區第7，由 Devin Vassell 領軍（場均2.5次助攻）。
數據對比方面，雷霆本季場均投進 14.2顆三分球，僅比馬刺場均允許的 13.4顆多0.8顆；而馬刺場均得分 120.1分，比雷霆的場均失分（106.2）多出 13.9分。
📍主要球員
雷霆
Shai Gilgeous-Alexander：場均 32.6分、6.5助攻、1.5抄截
Chet Holmgren：近10場場均 24.0分
馬刺
Keldon Johnson：場均 13.1分、6.5籃板
Stephon Castle：近10場場均 30.0分、10.0籃板
📍近10場表現
雷霆：10勝0敗
場均 126.3分、41.6籃板、28.1助攻、9.3抄截、5.5阻攻
投籃命中率 53.6%
對手場均得分 105.8分
馬刺：7勝3敗
場均 122.7分、44.1籃板、24.5助攻、8.1抄截、3.8阻攻
投籃命中率 47.3%
對手場均得分 121.2分
📍傷兵名單
雷霆
Nikola Topic：缺陣（腹股溝）
Isaiah Joe：每日觀察（膝蓋）
Isaiah Hartenstein：缺陣（腳踝）
Thomas Sorber：賽季報銷（膝蓋）
馬刺
Victor Wembanyama：缺陣（小腿）
| MATCHUP
| TIME
| 尼克
| @ 魔術
|6:30 AM
| 馬刺
| @ 雷霆
|10:00 AM
