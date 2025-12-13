：拉斯維加斯：週六晚間9點（美東時間）雷霆讓分：-9.5總分盤（大小分）：225.5奧克拉荷馬雷霆將在NBA盃準決賽中對決聖安東尼奧馬刺。雷霆本季對戰西區球隊戰績為 20勝1敗，展現絕對統治力。他們場均僅失 106.2分，為聯盟最佳防守表現，同時將對手投籃命中率壓制在 42.7%。馬刺對西區球隊戰績為 11勝6敗。球隊場均 25.9次助攻排名西區第7，由 Devin Vassell 領軍（場均2.5次助攻）。數據對比方面，雷霆本季場均投進 14.2顆三分球，僅比馬刺場均允許的 13.4顆多0.8顆；而馬刺場均得分 120.1分，比雷霆的場均失分（106.2）多出 13.9分。Shai Gilgeous-Alexander：場均 32.6分、6.5助攻、1.5抄截Chet Holmgren：近10場場均 24.0分Keldon Johnson：場均 13.1分、6.5籃板Stephon Castle：近10場場均 30.0分、10.0籃板雷霆：10勝0敗場均 126.3分、41.6籃板、28.1助攻、9.3抄截、5.5阻攻投籃命中率 53.6%對手場均得分 105.8分馬刺：7勝3敗場均 122.7分、44.1籃板、24.5助攻、8.1抄截、3.8阻攻投籃命中率 47.3%對手場均得分 121.2分Nikola Topic：缺陣（腹股溝）Isaiah Joe：每日觀察（膝蓋）Isaiah Hartenstein：缺陣（腳踝）Thomas Sorber：賽季報銷（膝蓋）Victor Wembanyama：缺陣（小腿）