2025年NBA盃（NBA Cup）正式進入最高潮，四強隊伍名單在今（11）日賽程結束之後全部揭曉，奧克拉荷馬雷霆、聖安東尼奧馬刺、紐約尼克、奧蘭多魔術成功闖進四強準決賽，將於12月14日齊聚拉斯維加斯，爭奪冠軍賽門票。《NOWNEWS》也整理相關的賽程、晉級球隊、轉播連結、以及賽制和獎金，供讀者參考。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲NBA盃四強隊伍名單在今（11）日賽程結束之後全部揭曉，奧克拉荷馬雷霆、聖安東尼奧馬刺、紐約尼克、奧蘭多魔術成功闖進四強準決賽。（圖／取自NBA X）
▲NBA盃四強隊伍名單在今（11）日賽程結束之後全部揭曉，奧克拉荷馬雷霆、聖安東尼奧馬刺、紐約尼克、奧蘭多魔術成功闖進四強準決賽。（圖／取自NBA X）
雷霆24勝1敗狂飆進四強　追平勇士歷史開季紀錄

雷霆在8強以138：89大勝太陽，49分的差距更寫下太陽隊史最慘敗仗。雷霆也以24勝1敗 的戰績追平 2015-16勇士的NBA最佳25場開季紀錄，目前亦是奪冠最大熱門。

📍雷霆大勝太陽：NBA／雷霆138：89血洗太陽！團隊狂砍22記三分　晉級NBA盃4強

▲奧克拉荷馬雷霆以138：89狂勝鳳凰城太陽，贏下49分，不僅打破NBA盃歷史最大勝分紀錄，也送給太陽隊史最慘敗仗，並以24勝1敗的戰績追平2015-16賽季勇士創下的NBA開季最佳戰績。（圖／美聯社／達志影像）
▲奧克拉荷馬雷霆以138：89狂勝鳳凰城太陽，贏下49分，不僅打破NBA盃歷史最大勝分紀錄，也送給太陽隊史最慘敗仗，並以24勝1敗的戰績追平2015-16賽季勇士創下的NBA開季最佳戰績。（圖／美聯社／達志影像）

馬刺逆襲湖人　無文班亞馬仍闖四強

馬刺面對擁有唐西奇（Luka Dončić）與詹姆斯（LeBron James）的湖人，雖然文班亞馬（Victor Wembanyama）因小腿拉傷缺陣一個月，但球隊仍以132：119挺進四強。至於Wembanyama是否會趕上對陣雷霆的準決賽，目前仍待觀察。

📍馬刺擊敗湖人新聞稿：NBA／馬刺132：119擊敗湖人！團隊7人得分上雙　闖進NBA盃4強

▲若字母哥與文班亞馬組成「超巨雙塔」，其防守破壞力與攻守適應性或將顛覆全聯盟。（圖／美聯社／達志影像）
▲馬刺面對擁有唐西奇（Luka Dončić）與詹姆斯（LeBron James）的湖人，雖然文班亞馬（Victor Wembanyama）因小腿拉傷缺陣一個月，但球隊仍以132：119挺進四強。（圖／美聯社／達志影像）

東區由魔術　尼克突圍

魔術在前鋒華格納（Franz Wagner）缺陣的情況下，開賽陷入劣勢，一度處於落後15分的劣勢，但最終逆轉熱火晉級；尼克則靠布朗森（Jalen Brunson）砍下35分，擊敗暴龍。兩隊將在四強提前碰頭。

▲奧蘭多魔術在主場以117：108逆轉擊敗邁阿密熱火隊，晉級四強準決賽，當家射手貝恩（Desmond Bane）狂砍37分率隊贏球。（圖／取自NBA X）
▲奧蘭多魔術在主場以117：108逆轉擊敗邁阿密熱火隊，晉級四強準決賽，當家射手貝恩（Desmond Bane）狂砍37分率隊贏球。（圖／取自NBA X）
📍魔術逆轉熱火新聞稿：NBA盃／魔術117：108逆轉熱火！貝恩狂砍37分　前進拉斯維加斯4強

📍尼克輕取暴龍新聞稿：NBA盃／尼克117：101輕取暴龍！布朗森轟35分　還和場邊球迷互嗆

【NBA盃四強賽程】

12 月 14 日（周日） — 準決賽

🏀魔術 vs 尼克 — 早上 6:30（Amazon Prime Video）

🏀雷霆 vs 馬刺 — 上午 10:00（Amazon Prime Video）

🏀12 月 17 日（周三） — 冠軍賽

東區勝者 vs 西區勝者 — 上午 9:30（Amazon Prime Video）

▲NBA盃8強賽事將於明（10）日登場，多倫多暴龍將於主場迎戰紐約尼克，暴龍目前處於3連敗，尼克則是三連勝，團隊火力將成為本場比賽關鍵。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA盃8強賽事紐約尼克客場擊敗多倫多暴龍。（圖／美聯社／達志影像）
2025 NBA盃8強成績回顧

■ 12/10

🏀魔術 117：108 熱火

🏀尼克 117：101 暴龍

■ 12/11

🏀雷霆 138：89 太陽

🏀馬刺 132：119 湖人

📌NBA盃賽制一次看

📍全聯盟30隊皆參加，分組進行四場「小組賽」。

📍小組第一＋每區一支外卡，共8隊晉級淘汰賽。

📍除冠軍戰外，其餘比賽皆納入例行賽戰績。淘汰賽採「單敗淘汰制」。準決賽與決賽一律在拉斯維加斯 舉行。

賽制、規則與獎金制度說明

淘汰賽的種子排名取決於小組賽的成績，若出現戰績相同，則以分差與對戰結果作為排序依據。每個分區將額外選出一支「外卡球隊」，確保小組第二名也有晉級機會，使整體競爭更加難以預測。

晉級的球隊與球員可獲得額外獎金，提高季中錦標賽的競爭動機。此外，除了最終冠軍戰之外，其餘所有比賽皆計入例行賽戰績，因此各隊必須在爭取NBA盃與長期戰略之間取得平衡。

為了增加比賽張力，NBA官方祭出了高額獎金制度。只要打進8強，每位球員就能獲得5萬美元獎金；晉級4強則翻倍至10萬美元；亞軍球隊每人可領20萬美元。最終捧起冠軍金盃的隊伍，每位球員將可獲得高達50萬美元（約新台幣1558萬元）的豐厚獎金。賽後媒體評審團也將選出賽事MVP與最佳陣容，表彰表现最優異的球員。

NBA盃對例行賽節奏的影響

NBA盃持續影響著聯盟開季的節奏，各隊為了備戰淘汰賽，紛紛調整輪換陣容。該賽事也讓全球觀眾的參與度大幅提升，無論是小組賽或淘汰賽階段，收視率都明顯攀升。各隊教練也普遍認為，NBA盃能提升球隊韌性、加速年輕球員的成長，並在季後賽到來前就注入高強度競賽氛圍。

NBA盃是什麼？為何這個賽制很重要？

NBA盃是在例行賽期間進行的季中錦標賽，至今已邁入第三年，為球季前段注入更多高壓與競爭性。全聯盟30支球隊皆會參加小組賽，每隊進行四場比賽，這些比賽同時影響盃賽排名以及例行賽戰績（唯獨冠軍戰不計入例行賽）。

每個小組的頭名，以及每個分區的一支外卡球隊，將晉級到單敗淘汰制的淘汰賽階段。淘汰賽的氛圍如同季後賽，讓各隊在球季中就有機會爭奪全國性獎盃。

▲NBA盃是在例行賽期間進行的季中錦標賽，至今已邁入第三年，今年的四強球隊已經出爐。（圖／取自NBA X）
▲NBA盃是在例行賽期間進行的季中錦標賽，至今已邁入第三年，今年的四強球隊已經出爐。（圖／取自NBA X）
📺 NBA盃轉播平台：NBA TV、緯來體育台

🟡NBA盃直播哪裡看？

2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及Line Today等直播平台。

NBA賽程表

🟡NBA例行賽直播轉播資訊：

🟡電視轉播：

緯來體育台 ：8:30    LIVE勇士VS騎士

🟡線上收看：

NBA League Pass 


更多NBA新聞：

NBA／109萬飛了！貝恩惡意砸阿奴諾比　聯盟重罰、魔術無奈發聲

NBA／湖人中鋒Ayton用電影形容LeBron成就：「一個GOAT瞬間！」

NBA／12月9日賽程！馬刺VS鵜鶘、太陽VS灰狼　賽程、轉播連結點此

相關新聞

NBA／馬刺132：119擊敗湖人！團隊7人得分上雙　闖進NBA盃4強

NBA／雷霆持續狂飆！追平15-16宇宙勇紀錄　有望打破單季勝場紀錄

NBA盃／雷霆狂勝太陽49分！一戰創下三大歷史　再贏6場將超越勇士

NBA交易內幕(下)／勇士與庫明加分道揚鑣倒數？重建快艇兜售中鋒