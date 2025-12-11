2025年NBA盃（NBA Cup）正式進入最高潮，四強隊伍名單在今（11）日賽程結束之後全部揭曉，奧克拉荷馬雷霆、聖安東尼奧馬刺、紐約尼克、奧蘭多魔術成功闖進四強準決賽，將於12月14日齊聚拉斯維加斯，爭奪冠軍賽門票。《NOWNEWS》也整理相關的賽程、晉級球隊、轉播連結、以及賽制和獎金，供讀者參考。
雷霆24勝1敗狂飆進四強 追平勇士歷史開季紀錄
雷霆在8強以138：89大勝太陽，49分的差距更寫下太陽隊史最慘敗仗。雷霆也以24勝1敗 的戰績追平 2015-16勇士的NBA最佳25場開季紀錄，目前亦是奪冠最大熱門。
📍雷霆大勝太陽：NBA／雷霆138：89血洗太陽！團隊狂砍22記三分 晉級NBA盃4強
馬刺逆襲湖人 無文班亞馬仍闖四強
馬刺面對擁有唐西奇（Luka Dončić）與詹姆斯（LeBron James）的湖人，雖然文班亞馬（Victor Wembanyama）因小腿拉傷缺陣一個月，但球隊仍以132：119挺進四強。至於Wembanyama是否會趕上對陣雷霆的準決賽，目前仍待觀察。
📍馬刺擊敗湖人新聞稿：NBA／馬刺132：119擊敗湖人！團隊7人得分上雙 闖進NBA盃4強
東區由魔術 尼克突圍
魔術在前鋒華格納（Franz Wagner）缺陣的情況下，開賽陷入劣勢，一度處於落後15分的劣勢，但最終逆轉熱火晉級；尼克則靠布朗森（Jalen Brunson）砍下35分，擊敗暴龍。兩隊將在四強提前碰頭。
📍魔術逆轉熱火新聞稿：NBA盃／魔術117：108逆轉熱火！貝恩狂砍37分 前進拉斯維加斯4強
📍尼克輕取暴龍新聞稿：NBA盃／尼克117：101輕取暴龍！布朗森轟35分 還和場邊球迷互嗆
【NBA盃四強賽程】
12 月 14 日（周日） — 準決賽
🏀魔術 vs 尼克 — 早上 6:30（Amazon Prime Video）
🏀雷霆 vs 馬刺 — 上午 10:00（Amazon Prime Video）
🏀12 月 17 日（周三） — 冠軍賽
東區勝者 vs 西區勝者 — 上午 9:30（Amazon Prime Video）
2025 NBA盃8強成績回顧
■ 12/10
🏀魔術 117：108 熱火
🏀尼克 117：101 暴龍
■ 12/11
🏀雷霆 138：89 太陽
🏀馬刺 132：119 湖人
📌NBA盃賽制一次看
📍全聯盟30隊皆參加，分組進行四場「小組賽」。
📍小組第一＋每區一支外卡，共8隊晉級淘汰賽。
📍除冠軍戰外，其餘比賽皆納入例行賽戰績。淘汰賽採「單敗淘汰制」。準決賽與決賽一律在拉斯維加斯 舉行。
賽制、規則與獎金制度說明
淘汰賽的種子排名取決於小組賽的成績，若出現戰績相同，則以分差與對戰結果作為排序依據。每個分區將額外選出一支「外卡球隊」，確保小組第二名也有晉級機會，使整體競爭更加難以預測。
晉級的球隊與球員可獲得額外獎金，提高季中錦標賽的競爭動機。此外，除了最終冠軍戰之外，其餘所有比賽皆計入例行賽戰績，因此各隊必須在爭取NBA盃與長期戰略之間取得平衡。
為了增加比賽張力，NBA官方祭出了高額獎金制度。只要打進8強，每位球員就能獲得5萬美元獎金；晉級4強則翻倍至10萬美元；亞軍球隊每人可領20萬美元。最終捧起冠軍金盃的隊伍，每位球員將可獲得高達50萬美元（約新台幣1558萬元）的豐厚獎金。賽後媒體評審團也將選出賽事MVP與最佳陣容，表彰表现最優異的球員。
NBA盃對例行賽節奏的影響
NBA盃持續影響著聯盟開季的節奏，各隊為了備戰淘汰賽，紛紛調整輪換陣容。該賽事也讓全球觀眾的參與度大幅提升，無論是小組賽或淘汰賽階段，收視率都明顯攀升。各隊教練也普遍認為，NBA盃能提升球隊韌性、加速年輕球員的成長，並在季後賽到來前就注入高強度競賽氛圍。
NBA盃是什麼？為何這個賽制很重要？
NBA盃是在例行賽期間進行的季中錦標賽，至今已邁入第三年，為球季前段注入更多高壓與競爭性。全聯盟30支球隊皆會參加小組賽，每隊進行四場比賽，這些比賽同時影響盃賽排名以及例行賽戰績（唯獨冠軍戰不計入例行賽）。
每個小組的頭名，以及每個分區的一支外卡球隊，將晉級到單敗淘汰制的淘汰賽階段。淘汰賽的氛圍如同季後賽，讓各隊在球季中就有機會爭奪全國性獎盃。
📺 NBA盃轉播平台：NBA TV、緯來體育台
🟡NBA盃直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及Line Today等直播平台。
NBA賽程表
🟡NBA例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台 ：8:30 LIVE勇士VS騎士
🟡線上收看：
NBA League Pass
我是廣告 請繼續往下閱讀
雷霆在8強以138：89大勝太陽，49分的差距更寫下太陽隊史最慘敗仗。雷霆也以24勝1敗 的戰績追平 2015-16勇士的NBA最佳25場開季紀錄，目前亦是奪冠最大熱門。
📍雷霆大勝太陽：NBA／雷霆138：89血洗太陽！團隊狂砍22記三分 晉級NBA盃4強
馬刺逆襲湖人 無文班亞馬仍闖四強
馬刺面對擁有唐西奇（Luka Dončić）與詹姆斯（LeBron James）的湖人，雖然文班亞馬（Victor Wembanyama）因小腿拉傷缺陣一個月，但球隊仍以132：119挺進四強。至於Wembanyama是否會趕上對陣雷霆的準決賽，目前仍待觀察。
📍馬刺擊敗湖人新聞稿：NBA／馬刺132：119擊敗湖人！團隊7人得分上雙 闖進NBA盃4強
東區由魔術 尼克突圍
魔術在前鋒華格納（Franz Wagner）缺陣的情況下，開賽陷入劣勢，一度處於落後15分的劣勢，但最終逆轉熱火晉級；尼克則靠布朗森（Jalen Brunson）砍下35分，擊敗暴龍。兩隊將在四強提前碰頭。
📍尼克輕取暴龍新聞稿：NBA盃／尼克117：101輕取暴龍！布朗森轟35分 還和場邊球迷互嗆
【NBA盃四強賽程】
12 月 14 日（周日） — 準決賽
🏀魔術 vs 尼克 — 早上 6:30（Amazon Prime Video）
🏀雷霆 vs 馬刺 — 上午 10:00（Amazon Prime Video）
🏀12 月 17 日（周三） — 冠軍賽
東區勝者 vs 西區勝者 — 上午 9:30（Amazon Prime Video）
■ 12/10
🏀魔術 117：108 熱火
🏀尼克 117：101 暴龍
■ 12/11
🏀雷霆 138：89 太陽
🏀馬刺 132：119 湖人
📌NBA盃賽制一次看
📍全聯盟30隊皆參加，分組進行四場「小組賽」。
📍小組第一＋每區一支外卡，共8隊晉級淘汰賽。
📍除冠軍戰外，其餘比賽皆納入例行賽戰績。淘汰賽採「單敗淘汰制」。準決賽與決賽一律在拉斯維加斯 舉行。
賽制、規則與獎金制度說明
淘汰賽的種子排名取決於小組賽的成績，若出現戰績相同，則以分差與對戰結果作為排序依據。每個分區將額外選出一支「外卡球隊」，確保小組第二名也有晉級機會，使整體競爭更加難以預測。
晉級的球隊與球員可獲得額外獎金，提高季中錦標賽的競爭動機。此外，除了最終冠軍戰之外，其餘所有比賽皆計入例行賽戰績，因此各隊必須在爭取NBA盃與長期戰略之間取得平衡。
為了增加比賽張力，NBA官方祭出了高額獎金制度。只要打進8強，每位球員就能獲得5萬美元獎金；晉級4強則翻倍至10萬美元；亞軍球隊每人可領20萬美元。最終捧起冠軍金盃的隊伍，每位球員將可獲得高達50萬美元（約新台幣1558萬元）的豐厚獎金。賽後媒體評審團也將選出賽事MVP與最佳陣容，表彰表现最優異的球員。
NBA盃持續影響著聯盟開季的節奏，各隊為了備戰淘汰賽，紛紛調整輪換陣容。該賽事也讓全球觀眾的參與度大幅提升，無論是小組賽或淘汰賽階段，收視率都明顯攀升。各隊教練也普遍認為，NBA盃能提升球隊韌性、加速年輕球員的成長，並在季後賽到來前就注入高強度競賽氛圍。
NBA盃是什麼？為何這個賽制很重要？
NBA盃是在例行賽期間進行的季中錦標賽，至今已邁入第三年，為球季前段注入更多高壓與競爭性。全聯盟30支球隊皆會參加小組賽，每隊進行四場比賽，這些比賽同時影響盃賽排名以及例行賽戰績（唯獨冠軍戰不計入例行賽）。
每個小組的頭名，以及每個分區的一支外卡球隊，將晉級到單敗淘汰制的淘汰賽階段。淘汰賽的氛圍如同季後賽，讓各隊在球季中就有機會爭奪全國性獎盃。
🟡NBA盃直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及Line Today等直播平台。
NBA賽程表
🟡NBA例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台 ：8:30 LIVE勇士VS騎士
🟡線上收看：
NBA League Pass