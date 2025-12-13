金州勇士球星柯瑞（Stephen Curry）再度寫下歷史。這位四屆NBA美國職籃（National Basketball Association）總冠軍得主在復出之戰中狂轟39分，不僅展現王者歸來的火力，也正式打破「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）所保持的紀錄，成為NBA史上30歲之後累積最多35分以上比賽的球員。而他賽前再現「餘興節目」，在球員通道扔進一記超遠投籃，引爆社群，連WNBA球星克拉克（Caitlin Clark）都不敢置信地說：「這一定是AI！」

柯瑞依舊神勇　打破喬丹紀錄

此役是柯瑞生涯在30歲以後的第94場「35分以上」的比賽，超越喬丹的93場，獨居歷史第一。37歲的Curry用實際行動證明，歲月從未限制他的偉大。

可惜這場里程碑之戰，最終勇士不敵灰狼，賽後柯瑞低調表示：「很慶幸我們能夠把比賽追回來，一度取得領先，但到了關鍵時刻，真的就是幾個進球、幾個沒進，還有挑戰判決等等，很多細節都會影響結果。」

NBA官方也在社群平台X（前身為Twitter）發文祝賀：「Stephen Curry回歸陣容，立刻產生巨大影響！」柯瑞本場比賽數據同樣耀眼：39分5籃板5助攻，還有6記三分球。

柯瑞賽前扔進球員通道投籃　克拉克：這是AI

除了場上表現震撼全場，柯瑞賽前的一記「球員通道超遠投籃」更是在社群平台全面瘋傳，幾乎所有NBA相關帳號都轉發分享。知名帳號Hoop Central直呼：「Stephen Curry太不可思議了。」Underdog NBA也驚嘆表示：「柯瑞賽前通道投籃……Bang！」

就連美國女子籃球新世代指標人物克拉克（Caitlin Clark）也忍不住開玩笑回應：「這一定是AI吧？」


