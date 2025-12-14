舊金山巨人在過去幾季表現平庸，今年賽季僅打出例行賽國聯西區第三的戰績，因此今年休賽季正積極尋求補強，以打造一支更具競爭力的球隊。近日，自由球員市場上的洋基明星外野手貝林傑（Cody Bellinger）不僅被傳出與洛杉磯道奇「眉來眼去」，也被傳出與巨人有所聯繫，讓巨人球迷燃起了一線希望。
野防守＋長打火力一次補齊？貝林傑完美契合巨人需求
儘管巨人目前的補強重點可能在於投手戰力，但《Splash Hit Territory》中提及，貝林傑的經紀人、也就是大名鼎鼎的波拉斯（Scott Boras）已將巨人列為貝林傑的潛在買家之一。《舊金山紀事報》的記者斯魯瑟（Susan Slusser）在節目中證實：「波拉斯確實將巨人與貝林傑強烈地連結在一起。」雖然波拉斯也提到了許多潛在的競標隊伍，但巨人確實是可能的選項之一。
斯魯瑟進一步分析，撇開高昂的簽約金不談，巨人簽下貝林傑就能填補兩大需求。首先是外野防守，由於甲骨文球場的外野廣大，因此需要具有更大防守範圍的球員 ，貝林傑具備極佳的防守能力與靈活性，能勝任外野任何位置，對巨人而言是相當吸引人的補強選擇。其次，貝林傑同時也有棒子，能為巨人的打線提供急需的火力。
貝林傑本季擊出近5年新高的39轟，加上生涯次高的160支安打，以及2成72的打擊率、.814的OPS，展現出MVP賽季後低潮的復甦。
高價長約成最大變數 巨人補強策略面臨考驗
斯魯瑟表示，貝林傑的合約成本與年限預計都會很高，這與目前巨人傾向的補強策略可能有所出入。不過，貝林傑攻守兩端的優異表現，加上經紀人的助攻，讓巨人不得不將他列入補強的重點人物。
此外，貝林傑除了具備頂級的防守與進攻能力外，他對國聯西區也極為熟悉，曾在2017年至2022年間效力於宿敵洛杉磯道奇。雖然目前沒人能保證巨人能成功網羅貝林傑，但這項傳聞無疑為渴望重返榮耀的舊金山帶來了一絲希望。
