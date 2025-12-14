朱孝天因被排除在F4的合體計畫之外，和相信音樂槓上，引來熱烈討論。事實上，朱孝天不是最近才開始爆料F4之間的關係，多年前他曾在中國的綜藝節目《吐槽大會》中說F4只是同事關係，還說偶像劇演員不需要演技，只要長得好看就行了。

不需要演技？朱孝天吐槽偶像劇演員

朱孝天過去曾登上綜藝節目《吐槽大會》，因《流星花園》走紅的他，竟吐槽偶像劇演員不需要演技，「長得好看就行了！」接著吐槽嘉賓陳喬恩，「所以喬恩，都40了，該磨練一下演技了。」把陳喬恩搞得怪尷尬的。

除此之外，朱孝天還說，很多人提到，經典劇是因為有翻拍，才會變經典，「其實不然，是因為他們的翻拍，讓我們更經典了，雖然新版《流星花園》操受到一些抨擊，但我內心心存感激，起碼它讓我多了一個通告。」

不僅如此，朱孝天也提到，F4之間其實只是同事關係，只是在戲結束後，「沒有事可以同了，即便我現在沒有過去光鮮亮麗，但我對現在的生活很滿意，生活本身就是一件平淡的事。」

▲朱孝天（如圖）日前在社群平台上回覆粉絲留言，嗆粉絲是「酸臭胡蘿蔔」，因此惹怒五月天粉絲，因胡蘿蔔是主唱阿信潮牌的主題玩偶。（圖／翻攝自朱孝天IG@kenchu9）
▲朱孝天（如圖）近來為了F4合體一事鬧出風波。（圖／翻攝自朱孝天IG@kenchu9）
朱孝天被踢出團體　槓上相信音樂

回顧事件開始，F4今年在五月天演唱會上合體，掀起一波回憶殺，本來預計團體要復出開唱、出片，但一度外傳朱孝天在直播中頻頻暴雷公司計畫，因而被踢出團體。

朱孝天喊冤，自己也是看新聞才知道被排除在外，不過是回絕了公司3個要求，還說這些要求不能做、太昧良心，相信音樂自始至終都不做回應，但五月天的經紀人包姐則在Threads上意有所指地喊，「請回頭看看自己先唷」。

資料來源：一起看綜藝YT


