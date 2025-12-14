我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA盃四強殊死戰，紐約尼克靠著當家主控布朗森（Jalen Brunson）大發神威，全場狂轟40分外帶8次助攻的統治級表現，終場以132：120擊退奧蘭多魔術，豪取近期的5連勝，更鞏固了他們東區第二的席次，同時這也是尼克隊史首度殺進NBA盃冠軍戰，距離捧盃僅一步之遙。比賽一開打，雙方隨即展開激烈的進攻大戰。尼克開局雖一度以15：11取得領先，但年輕力盛的魔術迅速扳平戰局，雙方一路僵持至24平。隨後魔術發動一波6比0的小高潮取得優勢，儘管布朗森助攻隊友O.G.阿努諾比（OG Anunoby）飆進三分球止血，首節打完尼克仍以33：36落後魔術3分。進入第二節，尼克展現強大的進攻火力，連續兩節得分突破30大關。紐約軍團先是用一波8比0的攻勢反超比數，布朗森更是開啟得分模式，率隊將領先擴大至51：43。魔術後衛薩格斯（Jalen Suggs）不甘示弱，與布朗森展開精彩的飆分對決，兩人在半場結束前得分雙雙突破20分。尼克靠著單節38比28的攻勢，半場結束以71：64反超魔術7分。易籃再戰，雙方命中率稍有下滑。魔術一度將分差縮小至3分差，但尼克隨即連拿7分穩住陣腳，將優勢擴大到雙位數。然而魔術展現強大韌性，回敬一波18比4的猛烈反擊，一度反超4分。關鍵時刻尼克回穩，以一波11比3的攻勢奪回主導權，三節打完尼克以100比92帶著8分領先進入決勝節。此時雙方數據皆相當亮眼，前三節兩隊各有4人得分上雙。尼克團隊命中率突破6成，布朗森（Jalen Brunson）三節打完已轟下37分。決勝節，布朗森率隊將比分拉開至111：100。魔術屋漏偏逢連夜雨，主力薩格斯一度因傷退場接受治療。儘管魔術試圖反撲，一度追近至6分差，但尼克隨即打出一波9比3攻勢澆熄對手反攻氣焰。比賽尾聲，隨著布里吉斯（Mikal Bridges）拋投得分與阿努諾比穩穩罰進兩球，雙方分差來到12分，魔術無力回天。最終尼克就以132：120帶走勝利，順利晉級決賽。