我是廣告 請繼續往下閱讀

奧克拉荷馬雷霆少主吉爾傑斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，簡稱 SGA）在過去一年堪稱「獎項收割機」，不僅囊括了年度MVP、總冠軍金盃、總冠軍賽MVP（FMVP），還二度榮獲象徵加拿大年度最佳運動員的「北極星獎」。不過，這位剛滿載榮譽的超級球星顯然還沒滿足，隨著雷霆本季打出史詩級的開局，他將目光鎖定在一項更偉大的歷史成就，挑戰NBA單季勝場紀錄。當被問及是否在意打破單季勝場紀錄時，SGA在接受《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）訪問時給出了肯定的答案。「絕對想，」SGA毫不猶豫地表示：「贏球很重要。無論是以什麼形式呈現，對我來說都很重要。所以答案是肯定的，我們絕對想挑戰。」雷霆本季開打至今勢不可擋，目前戰績是令人瞠目結舌的24勝1敗。NBA歷史上的單季最多勝紀錄，是由2015-16賽季的金州勇士所創下的73勝9敗。除了勝場數，雷霆目前正處於一波16連勝的高潮中。雖然距離1971-72賽季洛杉磯湖人創下的史上最長 33 連勝還有一段不小的差距，但SGA對此也展現了強烈的企圖心。SGA表示：「哇，那還得贏很多場比賽才行，我們離那個紀錄還很遠。我甚至不知道有這個紀錄，所以這念頭還沒真正進入我的腦海。但希望我們能達成，那是我們的目標。」儘管對紀錄保持飢渴，SGA也強調，雷霆的終極目標始終是贏得更多總冠軍，「我們試著在每晚踏上球場時，都成為比昨天更好的自己，我們喜歡這種狩獵勝利的感覺。如果我們今晚沒有變得更好，那就是浪費了機會。這就是我們看待比賽的方式。」