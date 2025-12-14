我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳妍希（左）和周柯宇相差19歲，在《狙擊蝴蝶》中有許多撒糖橋段。（圖／翻攝自微博@電視劇狙擊蝴蝶）

42歲陳妍希和23歲的周柯宇合作《狙擊蝴蝶》口碑爆棚，陳妍希曾說這是她從影以來拍過最多吻戲的劇了，而周柯宇第一次挑大梁當男主角，在面對「初戀系女神」陳妍希時，難掩害羞、緊張的情緒，每次要拍親密戲之前耳朵都漲紅，還一直深呼吸，陳妍希幫他精神喊話，「堅強點！」連導演都看不下去，要他先去談個戀愛！周柯宇在《狙擊蝴蝶》中飾演「李霧」，出身偏鄉，一直受到陳妍希父母的資助，後來被陳妍希帶回城市求學，兩人共處一室，漸漸產生情愫。在確認關係後，周柯宇某次幫陳妍希擔任模特兒，在更衣間偷親她，畫面刺激又甜蜜。不過實際拍攝時，周柯宇一直跟導演確認要怎麼親，導演在教他的時候，他就已經臉紅，看起來非常緊張，也聽不進旁人在講什麼，被導演虧，「先去談個戀愛吧！」除了這場戲之外，還有一場是周柯宇喝醉，跑去按陳妍希家的電鈴，坐在沙發上一把將陳妍希抱住狂吻，在排戲時，周柯宇只是「蜻蜓點水」，導演說，「就停不了了！什麼一下。」讓他緊張到手足無措，陳妍希還幫他加油，「你堅強一點ok！」事實上，《狙擊蝴蝶》剛開始並不被看好，原著小說描寫男女主角從2016到2024間，相識、相戀，彼此誤會又重逢的故事，經由《想見你》台灣導演黃天仁花了3天時間與編劇腦力激盪改劇本，打破原本的時間線，改成今昔交錯的呈現方式，甜蜜戲讓觀眾看得目不轉睛，同時也好奇主角之間究竟發生什麼事。在用詞上也相當小心，第一集中明顯可看出兩人誤會極深，也帶到一開始周柯宇是被陳妍希帶回城裡念書的孩子，以姐弟相稱，時間回到2024年，周柯宇留學歸國，在面對陳妍希時，只是說不懂當初為什麼要「分開」，並沒有說「分手」，所以沒看到後面，不會知道原來在周柯宇大學時陳妍希就接受過他的喜歡。