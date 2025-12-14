曾橫跨太平洋聯盟（DH制）與中央聯盟（非DH制）、生涯累積89勝的日本職棒名投武田一浩，近日以NHK棒球評論家身份，深入剖析DH制全面導入對日本棒球的衝擊，並預言洛杉磯道奇巨星大谷翔平所締造的「二刀流」傳奇，未來恐怕難以複製。
武田贊成DH制全面導入：9棒也能像4棒
根據日媒《Full-Count》報導，針對中央聯盟將於2027年賽季開始導入指定打擊（DH）制，武田一浩表示高度支持，強調這對日本球界是「很好的事情」。
武田一浩指出，職業棒球中，投手一進打擊區往往被視為「出局數」。他認為：「投手的棒次消失後，棒球真的會產生巨大變化。打線中少了一位投手，9棒打者就會像4棒打者一樣。」他強調，目前全世界只有日本的高中棒球、東京六大學野球和中央聯盟讓投手站上打擊區，DH制的實施將「大幅改變棒球的水平」。
由於自身曾在有DH的洋聯投球，也在央聯親自站上打擊區，武田的觀點格外具有說服力。他強調：「投手有投手的角色，打者就該專心當打者。」
大谷二刀流紀錄恐成絕響！
隨著高中棒球與東京六大學聯盟也將於2026年導入DH制度，央聯也預計在2027年跟進DH制。對此武田雖樂觀看待改革，但也直言：「未來除了道奇的大谷翔平之外，投手幾乎不可能再打擊了。也就是說，大谷留下的紀錄，很可能永遠不會被打破。」在他看來，像大谷這樣能在大聯盟同時以投、打改寫歷史的超級球星，未來幾乎不會再出現。
身為NHK解說員，武田近年大量觀看大聯盟比賽，對於第4度奪下MVP的大谷，他毫不吝嗇讚美之詞：「這已經不是『百年一遇』的等級了，這種選手以前從沒出現過。我們現在都是歷史的見證者。」
武田一浩憂心日職未來：頂尖球星持續外流
然而，在大聯盟熱潮高漲的同時，武田也對日本職棒的未來流露隱憂。他指出，頂尖球星持續外流，讓人難以想像聯盟將走向何方，「新星會不斷出現，但像大谷這樣的選手，真的太難了。」
不過，他也看到了日職的亮點：「現在太平洋聯盟的觀眾人數增加很多，經常滿座。他們的特許經營權已深植當地，球團的營銷努力非常驚人。」他同時向即將導入DH制的中央聯盟喊話：「雖然有阪神、巨人這些人氣球隊，但如果安於現狀，很容易被太平洋聯盟超越。」
消息來源：《Full-Count》
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據日媒《Full-Count》報導，針對中央聯盟將於2027年賽季開始導入指定打擊（DH）制，武田一浩表示高度支持，強調這對日本球界是「很好的事情」。
武田一浩指出，職業棒球中，投手一進打擊區往往被視為「出局數」。他認為：「投手的棒次消失後，棒球真的會產生巨大變化。打線中少了一位投手，9棒打者就會像4棒打者一樣。」他強調，目前全世界只有日本的高中棒球、東京六大學野球和中央聯盟讓投手站上打擊區，DH制的實施將「大幅改變棒球的水平」。
由於自身曾在有DH的洋聯投球，也在央聯親自站上打擊區，武田的觀點格外具有說服力。他強調：「投手有投手的角色，打者就該專心當打者。」
大谷二刀流紀錄恐成絕響！
隨著高中棒球與東京六大學聯盟也將於2026年導入DH制度，央聯也預計在2027年跟進DH制。對此武田雖樂觀看待改革，但也直言：「未來除了道奇的大谷翔平之外，投手幾乎不可能再打擊了。也就是說，大谷留下的紀錄，很可能永遠不會被打破。」在他看來，像大谷這樣能在大聯盟同時以投、打改寫歷史的超級球星，未來幾乎不會再出現。
身為NHK解說員，武田近年大量觀看大聯盟比賽，對於第4度奪下MVP的大谷，他毫不吝嗇讚美之詞：「這已經不是『百年一遇』的等級了，這種選手以前從沒出現過。我們現在都是歷史的見證者。」
武田一浩憂心日職未來：頂尖球星持續外流
然而，在大聯盟熱潮高漲的同時，武田也對日本職棒的未來流露隱憂。他指出，頂尖球星持續外流，讓人難以想像聯盟將走向何方，「新星會不斷出現，但像大谷這樣的選手，真的太難了。」
不過，他也看到了日職的亮點：「現在太平洋聯盟的觀眾人數增加很多，經常滿座。他們的特許經營權已深植當地，球團的營銷努力非常驚人。」他同時向即將導入DH制的中央聯盟喊話：「雖然有阪神、巨人這些人氣球隊，但如果安於現狀，很容易被太平洋聯盟超越。」
消息來源：《Full-Count》