台灣棒球去年在世界12強賽奪下歷史性的首座成人一級賽事冠軍，讓全國陷入狂熱。其中目前效力台鋼雄鷹，也是隊上唯一入選該屆中華隊的左投陳柏清，近日接受日媒《Full-Count》專訪，回顧了這段永生難忘的經歷，同時透露了他在日本比賽時感受到的驚訝以及自己最愛的日本食物。
奪冠後人氣暴漲！出門都會被要求合照
陳柏清在12強賽期間肩負重任，在預賽先發對戰日本，投3.1局失3分（2分自責）承擔敗投。複賽對美國先發2局無失分，隔天更在「中0日」情況下再度先發迎戰日本，僅投0.1局便退場。整屆賽事共出賽3場、投5.2局，吞下2敗，但仍為奪冠之路付出關鍵戰力。
陳柏清表示，12強奪冠後，他的日常生活發生了意想不到的變化：「自從奪冠後，每次外出都會有人問我『可以合照嗎？』或是『我支持你！』」他笑稱，即使跟朋友去吃飯，也會受到關注，雖然還沒完全習慣，有時也會覺得「有點不方便」，但也充分感受到自己暴漲的人氣。
東京巨蛋的應援很震撼！日本球迷讓球場都在搖晃
陳柏清回憶起在東京巨蛋投球：「日本球迷的應援真的非常熱情，我感覺『整個巨蛋都在搖晃！』」他指出，日本應援從外野向全場蔓延，那種球場「融為一體」的歡呼聲和團結感非常特別，即使台灣球迷的熱情眾所皆知，但兩者的氛圍卻截然不同。
陳柏清最難忘的日本美食曝光！超商壽司與「史上最好吃」咖哩
除了賽場上的震撼，日本在生活上的細節也讓陳柏清充滿驚喜，尤其是便利商店的豐富品項：「日本的便利商店食物種類太豐富了！尤其是居然有在賣壽司，讓我非常驚訝，心想『這種東西也在賣啊』。」他透露自己很喜歡各種壽司，當然也買來吃了。
在眾多日本美食中，陳柏清對東京巨蛋餐廳的咖哩飯讚不絕口：「我非常喜歡咖哩，但我在東京巨蛋吃的咖哩，是我目前吃過最好吃的。那種濃郁的口感，到現在還是難以忘懷。」他笑著說，日本的環境讓他感覺非常舒適。
期許成臺日橋樑！陳柏清還想去北海道看雪
陳柏清至今已造訪日本3次，他透露下一次想去的地方是北海道：「我想去看雪，也想去日本火腿的主場艾斯康球場（Es Con Field）看看。北海道的壽司也很好吃吧！」他眼中充滿了期待。
陳柏清最後表示雖然台日兩國有段距離，但他希望能有更多日本球迷關注台灣棒球，「我也會努力成為其中的一個推手，用棒球這個共同語言，搭建台日之間的橋樑。」
消息來源：《Full-Count》
