我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Tiffany（右）與卞耀漢（左）認了正在以結婚為前提交往中，消息曝光後獲得許多粉絲祝福。（圖／Tiffany IG@tiffanyyoungofficial）

少女時代成員Tiffany（Tiffany Young）昨（13）日大方認愛演員卞耀漢（卞約漢），讓粉絲都非常驚喜。而卞耀漢也因此成為鎂光燈焦點，在螢光幕前，他是有多部影視代表作、演技備受肯定的演員，而私下，卞耀漢則是出道多年零負評的暖男，曾跟他合作過的劇組人員，都大讚他對所有人都非常尊重，還有網友爆料卞耀漢某次在機場遇到一名路人倒地時，第一時間衝上去察看狀況，在對方得到照顧後，才低調離場，勇於助人等多個美談讓少女時代粉絲都忍不住直呼「放心了」。卞耀漢在2011年出道至今，默默耕耘自己的演技生涯，從沒爆過爭議相關新聞，與他共事過的劇組工作人員，也都大讚他對所有人員都很尊重，就算現場發生突發狀況，卞耀漢也會主動關心，並與團隊一起溝通協調。除此之外，卞耀漢還曾被新聞報導出在拍攝《六龍飛天》時，有新人演員因壓力沒演好，卞耀漢主動擔下責任，跟導演說是自己沒帶好；在電影宣傳時，他也從不搶鏡，給其他人發言機會。不僅如此，卞耀漢還被網友爆出某次在機場時，看到一位路人因身體不舒服倒地，他不顧自己藝人身分，第一時間衝過去關心對方，還幫忙通報工作人員，直到該名路人得到妥善照顧後，才低調離場，種種美談都讓少女時代粉絲超放心，「挺讓人放心的一位」、「這樣我就安心了」等。卞耀漢2011年以短片電影《週六勤務》出道，由於長時間在獨立電影圈打滾，讓他被封為「獨立電影皇太子」。2014年卞耀漢在《未生》飾演圓滑又帶點怪氣的韓錫律，一口氣打開知名度。之後戲路越走越寬，2018年在金銀淑編劇的《陽光先生》中，飾演女主角高愛信的未婚夫金熙星，頂著「劇中第一美男」的設定，圈粉無數。2021年，他在李濬益導演的《茲山魚譜》中飾演張昌大，演技更加成熟內斂，拿下釜山影評獎最佳男主角，正式被視為電影圈中生代代表。真正讓他完成演技里程碑的是2022年《韓山島海戰》，卞耀漢飾演日本將領脇坂安治，澈底顛覆過往形象，把反派的野心與殘酷演得入骨，直接在當年橫掃《大鐘獎》、《青龍電影獎》的「最佳男配角」，隔年再拿下《百想藝術大賞》電影部門「最佳男配角獎」，完成韓國三大電影獎項大滿貫，演技地位封頂。