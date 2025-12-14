我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人日前在NBA盃（NBA Cup）八強賽中，以119：132慘敗給聖安東尼奧馬刺，防守端崩盤成為最大敗筆。針對球隊近期如同紙糊般的防線，總教練JJ·瑞迪克（JJ Redick）今（14）日在練球後親上火線，並說出了重話，強調絕不會對防守問題坐視不管。根據《ESPN》記者麥克梅納敏（Dave McMenamin）報導，瑞迪克對於改善防守展現了強硬態度，「這就是我的工作，我不會兩手一攤說『喔，我們註定不會是一支防守強隊』。不！我們會去撕咬、去拚搏，用盡一切手段把我們變成一支防守勁旅。」這場對戰馬刺的失利，赤裸裸地暴露了湖人在防守端的缺陷，整場比賽都難以有效限制對手的進攻火力。瑞迪克深知這點，他承諾教練團與球員將會投入所有的精力在訓練上，直到將防守體系建立起來。數據會說話，湖人本季在防守端的表現確實令人擔憂。目前他們場均失分高達116.8分，僅排在聯盟第18名；淨勝分（Point differential）也只有+1.5，排在聯盟第13位。這顯示出紫金大軍雖然進攻火力兇猛，但防守端卻總是罩門，若能改善這一點，將能轉化為更多的勝場。儘管防守有待加強，湖人目前仍繳出17勝7敗的不俗戰績，與馬刺並列西區第四。這意味著球隊或許不需要進行毀滅性的重建，只要能在現有的基礎上進行微調與優化，就能在競爭激烈的西區走得更遠。