前NBA超級巨星、「大鯊魚」歐尼爾（Shaquille O'Neal）近日在Podcast節目中，又被問到「如果處於當今時代，他會如何防守約基奇（Nikola Jokic）、文班亞馬（Victor Wembanyama）兩位頂尖內線？」歐尼爾在節目中自認不是頂尖的防守者，但他提供了一套「用進攻摧毀對手的防線」的應對策略。
強攻約基奇：用進攻製造犯規麻煩
手握無數榮譽得的傳奇中鋒歐尼爾在禁區的進攻主宰能力極強，善用他龐大的身軀做出極致的進攻與防守，灌籃的震撼力強悍，甚至出現好幾次球框毀損的場面。
談及如何對付約基奇這位歷史級別的組織型中鋒時，歐尼爾展現了極致的「進攻美學」。他表示，每當約基奇出手投三分的時候，他就會直接衝過對方的防守，殺到內線去強攻，讓對手只能對著裁判抱怨他三秒違例。
他坦言自己不擅長防守擋拆，約基奇肯定能利用穆雷（Jamal Murray）的擋拆戰術輕鬆得分，但在進攻端，他會設法贏得跳球，然後想辦法讓約基奇開場就早早領到兩次犯規，陷入犯規麻煩。歐尼爾自信地反問：「他會選擇一對一單防我，還是會讓戈登（Aaron Gordon）過來包夾我？不過每次他投三分的時候，我都希望他能投丟。只要他一出手，我會立刻甩開他，發起快攻。他在防守端能守得住我嗎？」
碾壓文班亞馬：體重優勢直接隔扣
面對身高臂長、充滿天賦的超級新人文班亞馬，歐尼爾的策略則是想用體重和力量絕對的碾壓他。他表示會將文班亞馬死死頂在籃下，然後直接在他面前完成扣籃。歐尼爾認為文班亞馬那招有點像賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的勾手投籃，以及在籃下那些花俏的腳步動作，對他來說根本沒用。
歐尼爾強調必須在他面前完成扣籃，從氣勢上壓倒他。歐尼爾自信地描述他的低位進攻流程：「他的體重比我輕多了，我肯定能順利卡位，然後抬起手肘轉身，讓他失去平衡，接著完成一記暴扣。」
自嘲防守「非專長」：歐尼爾直言不懂為何防守端總被期待
歐尼爾最後總結道，他一直不明白外界為何總要求他去防守別人，因為他從來都不是以防守見長的球員：「我真搞不懂為什麼總有人指望我去防住別人，我本來就不是防守的料。」但他隨即自信補上一句：「但反過來，也沒人能防得住我啊。」
歐尼爾回憶起當年與羅賓遜（David Robinson）和尤英（Patrick Ewing）等頂級內線交手時，勝負的關鍵都在於對比賽節奏的掌控，以及設法讓對手早早陷入犯規麻煩。歐尼爾總結，如果這幾位新舊世代的超級中鋒對陣，比賽肯定會非常精彩。
