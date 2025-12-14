我是廣告 請繼續往下閱讀

▲俞小凡（如圖）與男星翁家明結婚後，將重心轉往家庭生活，淡出螢光幕多年的她，曾爆出遭詐騙4千多萬。（圖／記者鄭孟晃攝）

▲女星樂珈彤2005年嫁給香港富豪朱銳後，便退出演藝圈專心相夫教子。（圖／取自樂珈彤微博）

大陸資深女星何晴曾演出瓊瑤劇《青青河邊草》走紅，古典甜美的氣質，讓她被譽為「中國四大古典美女」，近年來她因健康問題淡出演藝圈，今（14）日驚傳離世，享年61歲，消息一出讓粉絲震驚不已。《NOWNEWS今日新聞》整理出4大「瓊女郎」近況，在《情深深雨濛濛》中演活「陸夢萍」的女星樂珈彤，2005年嫁給香港富豪朱銳，退出演藝圈專心相夫教子，48歲的她狀態仍保持相當好。何晴是唯一演遍四大名著的女演員，同時她也是第一位在瓊瑤劇中擔任主演的大陸女星，在《青青河邊草》中演出「華又琳」一角走紅，被封為「4大瓊女郎」之一，並參與多部電視劇演出，像是《戲說慈禧》、《人面桃花》、《情劍山河》等等。2015年何晴被檢查出患有腦瘤後，便漸漸淡出演藝圈，鮮少公開露面，最後一次公開露面，是2014年她在央視《回聲嘹亮》節目中，以溫婉嗓音演唱〈又見炊煙〉，今傳出離世消息，讓人不捨。同樣身為「瓊女郎」的俞小凡，以《六個夢-婉君》紅遍兩岸，清新脫俗的氣質受到許多觀眾喜愛。與男星翁家明結婚後，將重心轉往家庭生活，淡出螢光幕多年的她，曾爆出遭詐騙4千多萬，所幸最後拿回賠償。許久沒有在台灣拍戲的俞小凡，先前受訪時透露如果有適合的劇本也不排斥接戲，直言蠻想念演藝圈的生活，目前也享受做自己想做的事。「永遠的東方不敗」林青霞，從影時間超過20年，代表作不勝枚舉，包括《笑傲江湖之東方不敗》、《白髮魔女傳》等，息影多年的她，這幾年享受清閒富豪生活，偶爾出席影展及出版個人作品，生活相當低調。兩年前，林青霞出席第60屆金馬獎頒獎典禮，久違亮相依舊散發著光芒，凍齡模樣讓人讚嘆。獲頒終身成就獎的她，以自身經歷鼓勵大家：「追夢就盡量去追，抱持著鍥而不捨的精神，一定可以達到。」而說到瓊女郎，值得一提的還有曾在《情深深雨濛濛》中，演活「陸夢萍」的女星，2005年嫁給香港富豪朱銳後，便退出演藝圈專心相夫教子，偶爾透過社群分享生活，樂珈彤更曾甜蜜表示，老公每天早上都會幫她泡咖啡，夫妻倆恩愛令人欣羨，即使素顏肌膚仍相當澎潤。