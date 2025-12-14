我是廣告 請繼續往下閱讀

▲何晴離世消息震撼兩岸粉絲。（圖／翻攝自微博）

與許亞軍的情緣 曾是演藝圈「金童玉女」

▲何晴（右）當年堅持嫁給2度離婚的男演員許亞軍（左），被讚郎才女貌，豈料婚姻維持8年便草草收場。（圖／翻攝自微博）

唯一走遍四大名著 留下難以複製的角色高度

被譽為「古裝第一美人」、也是中國影視圈唯一一位完整演出四大名著改編作品的女演員何晴，於昨（13）日在北京悄然辭世，享壽61歲，消息曝光後引發演藝圈與影迷圈震驚與不捨。對許多觀眾而言，何晴不只是演員，更是承載一整代人審美與記憶的象徵，她所代表的古典氣質與東方女性之美，至今仍難以被取代。而何晴與前夫許亞軍的婚姻在當年也是轟轟烈烈，雖然最終2人離婚，但仍維持體面親情，一同照顧兒子許何，直言：「離婚不等於失去。」何晴與演員許亞軍於1995年合作電視劇《風荷怨》時相識相戀，隨後步入婚姻，被外界視為當年演藝圈備受矚目的夫妻檔。兩人於2001年迎來兒子許何，名字寓意著這段感情的結晶。然而，這段婚姻最終於2003年前後畫下句點。儘管婚姻未能長久，但兩人始終維持體面與尊重，也被視為演藝圈少見的「和平分手」案例。何晴生前曾在訪談中坦言，自己與許亞軍並未將離婚視為沉重的失敗，而是人生不同階段的轉彎，即使兒子主要由許亞軍撫養，她仍頻繁探望孩子，家長會、接送行程也常與前夫一同出席，她更曾公開表示，自己與許亞军以及對方後來的妻子相處融洽，2個家庭仍如朋友般往來，將孩子的成長放在最重要的位置，直言：「離婚不等於失去。」何晴一生最重要的藝術成就，在於她是中國影史中唯一一位，完整參與《紅樓夢》、《三國演義》、《水滸傳》、《西遊記》四大名著影視改編的女演員，從《紅樓夢》中雍容神祕的秦可卿、《三國演義》裡溫婉動人的小喬，到《水滸傳》的李師師，以及《西遊記》中令人驚艷的怜怜，她以細膩表演與古典氣韻，奠定「古典第一美人」的地位，也成為無數觀眾心中難以超越的經典。在與許亞軍離婚後，何晴逐漸淡出演藝圈，將重心放回生活本身，多年來她鮮少公開露面，直到罹患腦瘤的消息傳出，外界才再次關注她的近況，即便如此，她始終保持低調，未過度消費自身名氣。如今何晴的離世，讓許多影迷重新回顧她的作品，也不少人感嘆一個屬於古裝美學的時代，隨著她的離開而正式畫下句點。