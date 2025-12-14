我是廣告 請繼續往下閱讀

Brunson全面接管比賽 尼克進攻核心毫無懸念

▲Brunson全場27次出手攻下40分，另有4籃板、8助攻，投籃命中率高達59.3%。（圖／美聯社／達志影像）

團隊效率碾壓防守強權 尼克進攻成熟度成關鍵

Robinson替補防守改變比賽走向 內線影響力被低估

先發戰力層級差距浮現 尼克頂級陣容全面壓制

NBA

在NBA美國職籃（National Basketball Association）NBA盃四強戰中，紐約尼克展現成熟強隊氣質，以132：120擊敗奧蘭多魔術，在末節拉開差距，正式挺進NBA盃決賽。杰倫．布朗森（Jalen Brunson）再度證明自己是尼克體系中無可取代的關鍵人物，Brunson。即便魔術嘗試輪流換防與包夾，仍無法限制Brunson在持球與無球間自由切換節奏。更重要的是，Brunson並非單點爆發，而是能在每次魔術試圖反撲時，立刻用得分或助攻回應，讓比賽始終維持在尼克掌控之中。這樣的控場能力，也再次替他在聯盟頂級後衛行列中加上強力註解。在Brunson帶動下，尼克團隊進攻徹底發揮。全隊投籃命中率高達60.7%，全場5人得分上雙，其中3人至少攻下24分，形成魔術防線無法兼顧的多點火力網。安東尼．唐斯（Karl-Anthony Towns）於禁區內幾乎無解，貢獻29分、8籃板，命中率高達81.8%；OG．阿努諾比（OG Anunoby）則在攻防兩端展現高效率，拿下24分並送出3抄截。米契爾．羅賓森（Mitchell Robinson）雖非數據焦點，卻是尼克防守端的關鍵拼圖。替補上陣17分鐘便抓下9籃板、送出4次阻攻，有效壓制魔術禁區攻勢，並多次在轉換防守中扮演最後一道防線。在魔術嘗試加快節奏、衝擊籃框時，Robinson的存在迫使對手改變出手選擇，也讓尼克能安心維持外線進攻節奏。在缺少Franz Wagner的情況下，魔術雖有保羅．班切羅（Paolo Banchero）與Jalen Suggs苦撐局面，但整體先發戰力仍難以匹敵尼克。尼相較之下，魔術雖在輪換深度上具備彈性，但關鍵時刻仍欠缺能穩定接管比賽的第二核心，最終在末節被尼克持續拉開比分。