日本職棒阪神虎外野手森下翔太於今（14）日與球團完成合約更新，成功獲得大幅加薪1.32億日圓（約合新台幣2655萬元），新賽季年薪將達到驚人的2.1億日圓（約合新台幣4224萬元）。森下翔太不僅成為4年內薪水破2億的隊史第1人，同時也與2008年達比修有、2016年大谷翔平、2023年牧秀悟後比肩，成為史上第4人。森下翔太在本季首度完成143場全勤出賽，繳出打擊率.275，並寫下生涯新高的23支全壘打和89分打點。儘管全壘打和打點略遜於隊友佐藤輝明，但仍高居聯盟第二，是阪神虎奪得聯盟冠軍的關鍵功臣之一。憑藉優異的攻守表現，森下翔太首度包辦了金手套獎和最佳九人獎。更值得一提的是，他在中央聯盟冠軍賽展現了強悍的攻守能力，3場比賽打擊率高達.667，貢獻1轟、3打點，勇奪系列賽MVP。森下回顧本賽季時感性表示：「今季團隊成績非常好。雖然以前有下二軍的經歷，但這次能夠打滿143場，一直到日本大賽，讓我真正感覺到自己身處於一個職業棒球選手的循環之中。」儘管身價暴漲，森下翔太並未滿足。他已將目光投向下一季的個人獎項，特別是全壘打王。他指出，目睹隊友佐藤輝明拿下40轟全壘打王，對他而言是巨大的刺激。「在親眼看到佐藤輝明後，我從他的打擊中獲得了刺激。我認為自己在擊球角度、以及提升擊中球心的機率方面仍有許多課題，正在積極努力克服。」森下決心在休賽季持續訓練，磨練身手。此外，森下翔太也再次表達了代表國家隊出戰世界棒球經典賽（WBC）的強烈意願。為了增加入選機會，他本季也開始積極訓練中外野守備：「我不僅想被選上，更想在場上有優異的表現。如果被選中，我會全力以赴。」