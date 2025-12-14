我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）奧克拉荷馬雷霆本賽季表現勢不可擋，在今（14）日NBA盃賽前以驚人的24勝1敗戰績穩居聯盟龍頭，可惜最終惜敗馬刺，只能追平歷史最佳開局的24勝1敗神話，無緣續寫紀錄。雷霆球星「J-Dub」威廉斯（Jalen Williams）在今日賽前在直播節目上展現出爆棚的自信心，他直言，現今的雷霆能夠擊敗史上最偉大的幾支球隊。在與實況主Agent 00的對話中，威廉斯被要求在現今的雷霆與幾支傳奇球隊之間做出選擇。當被問及：「現在的雷霆，對上2016-17賽季的金州勇士？」威廉斯毫不猶豫地回答：「我的隊伍？」隨後堅定表示：「當然，我永遠都會說我的隊伍。」接著，Agent 00再度拋出難題：「現在的雷霆，對上1995-96賽季的芝加哥公牛？」威廉斯依然自信：「我還是會說我們的隊伍。」當實況主再提出2018-19賽季的暴龍時，威廉斯依然選擇了雷霆。威廉斯指出，雷霆現在已經能與公牛、勇士這些傳奇隊伍相提並論，因此他沒有理由不相信自己的隊友。雷霆上個賽季以68勝14敗的戰績奪得NBA總冠軍，本賽季的表現更有望打破聯盟紀錄。目前雷霆以24勝2敗的恐怖戰績傲視全聯盟，外界普遍看好他們能打破2015-16賽季勇士創下的例行賽73勝9敗紀錄。此前，核心球員亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）也曾明確表示，他們渴望打破這項紀錄。儘管雷霆的天賦上限相當驚人，不過美媒仍認為要突破挑戰兩支傳奇隊伍的難度極高。2016-17賽季勇士擁有杜蘭特、柯瑞、湯普森和格林的「四巨頭」，例行賽67勝15敗，季後賽更以史無前例的16勝1敗奪冠，被視為史上進攻天賦最豪華的隊伍之一。1996年的公牛則是擁有喬丹、皮朋、羅德曼的「黃金三角」，以72勝10敗創下當時的例行賽最多勝紀錄，並在季後賽以15勝3敗奪冠，被譽為史上最偉大的球隊。今日NBA盃西區決賽，雷霆面對迎來當家球星「斑馬」文班亞馬（Victor Wembanyama）復出的聖安東尼奧馬刺，雷霆在決勝節氣力放盡，最終以109：111惜敗，不僅無緣NBA盃決賽，寫下隊史紀錄的16連勝以及追平歷史最佳開局的24勝1敗神話，也在此畫下句點。「SGA」吉爾傑斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）貢獻全場最高29分，J.威廉斯與霍倫格姆都拿17分。反觀來勢洶洶的馬刺，由文班亞馬領軍攻下22分、9籃板，瓦賽爾（Devin Vassell）等人也紛紛站出來砍下雙位數得分。