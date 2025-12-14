我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA

在NBA美國職籃（National Basketball Association）NBA盃四強戰中，聖安東尼奧馬刺成功扳倒奧克拉荷馬雷霆，終結對手16連勝，並挺進最終冠軍戰。由於馬刺團隊對傷癒復出的文班亞馬的上場時間有所控管，他並未打滿主力等級的出賽分鐘數，但仍在有限時間內交出22分、9籃板、2阻攻的關鍵數據。賽後受訪時，Wembanyama坦言自己心態十分清楚。從場上表現來看，他的存在不只體現在數據上，無論是護框、卡位還是防守牽制，都迫使雷霆必須不斷調整進攻選擇。雷霆王牌Shai Gilgeous-Alexander依舊打出高水準表現，全場攻下29分並送出5次助攻，多次試圖以個人節奏帶動球隊反撲。不過，在馬刺多點輪轉與內線高度干擾下，雷霆始終未能完全掌控比賽走向。馬刺在防守端針對SGA的持球路線與切入角度進行明確部署，搭配文班亞馬的護框威脅，使雷霆外線與中距離選擇受到壓縮，進攻效率明顯下滑。除了Wembanyama的內線影響力，馬刺此役最大收穫在於進攻端的平衡性。De'Aaron Fox適時挺身而出，在關鍵回合穩住節奏，其餘角色球員也在防守輪轉與轉換進攻中完成任務，讓雷霆難以集中火力封鎖單一核心。值得一提的是，文班亞馬在賽前媒體時間便曾公開將SGA列為聯盟最頂尖球員之一，並留下意味深長的一句話：「等我回到球場，會輪到我。」如今他也在大賽中證明自己。