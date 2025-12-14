NBA美國職籃（National Basketball Association）傳奇控衛保羅（Chris Paul）在被洛杉磯快艇裁掉後，今（14）日被發現在NBA盃雷霆與馬刺的西區決賽現場觀賽。在美媒《ClutchPoints》發布了保羅的相關影片的幾分鐘內，各種猜測蜂擁而至，尤其雷霆正是保羅的前東家之一，自然也被外界視為可能簽下保羅的一大潛在買家。保羅今日前往現場觀賽究竟是一位熱愛籃球的老將在看重要的比賽，還是預吿他職業生涯的下一步？
低調離隊後動向成謎 雷霆成理想落腳點？
保羅在賽季前就宣布在本季結束後，將會結束他的職業生涯。然而大約10天前洛杉磯快艇卻在凌晨無預警宣布保羅離隊的消息，保羅就此成為自由球員（FA），這讓他的下一步充滿了不確定性。至今他尚未宣布退休，多方報導指出，保羅仍渴望繼續征戰，但前提是找到一個合適的環境。這讓前東家奧克拉荷馬雷霆成為討論的焦點。
雷霆目前的陣容並不需要一位救世主。他們在吉爾傑斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的帶領下，打造出聯盟中最平衡且紀律嚴明的隊伍。然而，保羅的加入將帶來雷霆目前相對缺乏的特質，也就是經過多次季後賽洗禮的沉穩與冷靜。再加上保羅對這支球隊並不陌生，他曾在2019-20賽季帶領過當時更為年輕的雷霆。
保羅無公開談判跡象 行蹤仍引發外界揣測
儘管保羅的這次現身，沒有任何公開交談或場邊握手等跡象證實交易或談判正在進行，但外界認為，在剛離開球隊且未來懸而未決的情況下，保羅很少會隨意出現在公眾場合。
如果他只是單純享受高水平的籃球比賽，這可以理解；但如果這是他在關注潛在落腳點的訊號，也說得通。事實上，雷霆也滿足了保羅選擇生涯最後一支球隊的幾個條件，他們有競爭力、球隊穩定，且具備奪冠的實力，同時也不需要保羅承擔過重的攻守任務。
儘管目前並無任何交易或簽約談判被證實，現場也未出現公開互動來加深揣測，但在剛成為自由球員、未來尚未明朗的時間點，保羅今日的現身仍顯得耐人尋味。
