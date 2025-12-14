我是廣告 請繼續往下閱讀

直言球隊給予的訊息「有點零散」，並非一次清楚的溝通過程。他也坦承，自己其實沒有預期會重新回到輪換名單，對於教練團的安排感到意外，但仍強調始終以支持球隊為優先。

▲防守悍將Jarred Vanderbilt與湖人簽下4年4,800萬美元（約新台幣15.4億元）合約。（圖／美聯社／達志影像）

一名手握4年4,800萬美元（約新台幣15.4億元）合約的球員，卻對是否上場感到「震驚」，本身就顯得格外諷刺。

洛杉磯湖人本季在輪換安排上不斷調整、測試，防守穩定性始終未能到位，而Vanderbilt談到自己一度淡出輪換時，湖人本季防守表現起伏不定，專注度與連續性屢遭外界點名，在這樣的背景下，教練團開始向板凳末端尋找能量與防守解方。Vanderbilt健康狀態逐漸回穩後，再度被視為潛在的防守拼圖，特別是在換防、卡位與一對一壓迫上，仍具一定價值。然而，Vanderbilt對角色的不確定感，也反映出湖人內部輪換仍在試錯階段。這段談話曝光後，迅速在社群平台上發酵，成為球迷討論湖人陣容結構與用人邏輯的最新引爆點。Vanderbilt的發言被轉載，湖人球迷的反應明顯不留情面。有球迷直言，Vanderbilt是在2022-23賽季加入湖人，並以防守能量迅速成為輪換要角，2023年球隊選擇提前以長約續留，並附帶2027-28賽季的球員選項。然而進攻端技術停滯，特別是外線投射始終未能建立穩定性，他在輪換中的地位逐年下滑，也讓這紙合約持續被放大檢視。有球迷直言，進入生涯第七季仍無穩定跳投，已不再是「可以理解的成長期問題」，而是影響場上價值的結構性缺陷。目前Vanderbilt仍在爭取固定上場時間，而這樣的處境，也可能考驗湖人更衣室的微妙平衡。他在談話中流露的困惑，讓外界開始關注，角色不確定是否已對球員心態產生影響。對湖人而言，若防守端問題持續，Vanderbilt勢必還會獲得證明自己的機會。問題在於，他能否把握有限時間，重新證明自己不只是合約上的存在，而是輪換中不可或缺的一環。湖人目前戰績17勝7敗，仍維持競爭力，但輪換與角色定位尚未完全定型。Vanderbilt的去留與定位，或許不會是最大新聞，卻可能在不知不覺中，影響這支球隊的防守樣貌與季中走向。